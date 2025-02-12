Усик назвал своего следующего соперника и количество боев до завершения карьеры

Александр признался, как долго еще собирается продолжать выходить на ринг.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик пролил свет на свое ближайшее будущее.

В интервью Sky Sports 38-летний украинский боксер заявил, что до завершения спортивной карьеры собирается провести не больше двух поединков.

В ближайшем бою Усик намерен встретиться с победителем поединка между обладателем титула IBF британцем Даниэлем Дюбуа и новозеландцем Джозефом Паркером, который состоится 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

"Я буду биться с тем, кто победит, Джозефом Паркером, Даниэлем Дюбуа, без проблем. Я думаю, мне осталось в боксе два года, полтора. Я чувствую себя прекрасно. Чувствую, что мне нужно подготовиться к двум боям, не больше. Всего к двум", – сказал Усик.

Сейчас в послужном списке Усика 23 победы (14 – нокаутом) в 23 поединках. Семь из них он провел в супертяжелом весе, где сумел стать первым абсолютным чемпионом мира в XXI веке. Перед этим Александр также завоевал статус "абсолюта" в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг).

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Напомним, в ночь на 22 декабря 2024 года Усик в бою-реванше победил Тайсона Фьюри единогласным решением судей (трижды по 116-112) и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе.

В отличие от первого боя, в реванше Усик – Фьюри на кону не стояло звание абсолютного чемпиона мира, поскольку ранее Александр отказался от титула IBF. Теперь им владеет Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав своего соотечественника Энтони Джошуа.

После победы Усика над Фьюри в реванше Дюбуа поднялся на ринг и вызвал украинца на поединок. Александр согласился и попросил организовать ему бой с Даниэлем, которого раньше уже нокаутировал в августе 2023 года.

По словам менеджера украинского чемпиона Эгиса Климаса, свой следующий бой Усик проведет ориентировочно в конце июля или в августе 2025 года. Пока Александр отдыхает, ожидая результата титульного поединка между Дюбуа и Паркером.

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