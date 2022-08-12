Усик назвал трех боксеров, за которыми ему нравится наблюдать в ринге

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в тяжелом весе Александр Усик назвал трех боксеров, бои с участием которых он всегда смотрит с удовольствием.

Так, 35-летний украинец отметил, что он не очень смотреть бокс и фанатеет от просмотра, но все же есть бои, которые он смотреть с большим восторгом.

Об этом Усик сообщил в интервью PariMatch.

"Мне очень интересно наблюдать за Василием Ломаченко, за Флойдом Мейвезером, за Мэнни Пакьяо. Многие есть боксеров, за которыми интересно наблюдать, смотреть их поединки. В целом я не очень смотрю бокс и фанатею от просмотра, но есть такие бои, которые я смотрю с большим увлечением".

Кроме того, Усик назвал свой любимый вид спорта, кроме бокса.

"Мне нравится футбол. Я бы с удовольствием занимался им профессионально, играл бы за английский клуб и выступал за сборную Украины", — отметил он.

Сейчас Саша готовится к бою-реваншу с британцем — Энтони Джошуа.

Второе сражение между Усиком и Джошуа состоится 20 августа в городе Джидда в Саудовской Аравии. В июне состоялось официальное объявление реванша между украинцем и британцем.

Напомним, в ночь на 26 сентября 2021 года Усик в Лондоне победил Джошуа. единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113, и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе. После этого британец активировал опцию реванша, прописанную в контракте на первый бой.

Так что в поединке-реванше на кону будут стоять все титулы, которые украинец отобрал у британца в прошлом году.