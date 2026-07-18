Усик назвал возможных соперников для последнего боя

Александр Усик / © Associated Press

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Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик, который в июне отказался от титулов WBC, WBA и IBF, назвал возможных соперников для последнего боя в своей карьере.

В интервью Daily Mail Boxing 39-летний украинец заявил, что хочет провести поединок с американцем Деонтеем Уайлдером или британцем Тайсоном Фьюри.

"Мой последний танец будет в США, возможно, на стадионе в Нью-Йорке. Это будет громкое имя. Жадное пузо (Тайсон Фьюри — прим.), Деонтей Уайлдер", — сказал Усик.

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На вопрос, контактировал ли он касательно боя с Уайлдером или Фьюри, украинский боксер ответил, что сейчас его команда работает над этим.

Также Усик рассказал, когда может состояться его последний поединок.

"Возможно, в конце этого года, возможно, в следующем году. Возможно, где-то в декабре. Мы работаем над этим", — сказал Александр.

Он добавил, что до завершения карьеры планирует провести только один поединок.

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"Последний танец — это последний танец. Это последний бой, это не такой последний танец, как у Тайсона Фьюри — три, четыре боя. Это лишь один поединок. Снять обувь на ринге. Помолиться и сказать: "Спасибо, Боже. Спасибо, люди", — сказал Усик.

Напомним, последний раз Усик выходил в ринг в ночь на 24 мая в египетском городе Гиза, техническим нокаутом одолев нидерландского кикбоксера Рико Верховена.

В послужном списке Александра 25 побед (16 — нокаутом) в 25 поединках на профиринге.

Ранее директор команды украинского боксера Сергей Лапин рассказал, что Усик хочет завершить карьеру поединком с Уайлдером в США.

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