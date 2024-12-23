Усик не колебался: Гресь рассказала, как реализовывали идею с поднятием в ринге сабли гетмана Мазепы

Бывшая координатор платформы UNITED 24 Ярослава Гресь подробно рассказала, как была реализована идея вынести саблю гетмана Ивана Мазепы в ринг после боя-реванша чемпиона мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александра Усика против Тайсона Фьюри.

"История одной сабли. Будет лонгрид. Уже сутки гудит медиапространство: повсюду сабля Мазепы 17 века, поднятая Усиком после победы над Фьюри. Как только чемпион поднял ее над головой, мой телефон ожил от сообщений. Ближайшие друзья писали: "Это точно вы придумали". Очевидно наша команда прочно ассоциируется с такими идеями, и это очень приятно.

За сутки запросы в гугле о том, кто такой Мазепа, возросли в тысячу раз. Мы вышли в самых популярных американских, британских и арабских медиа, а также в медиа со всего мира, которые аплодировали Усику, Мазепе и сабле на пресс-конференции.

Добавлю к истории несколько оставшихся за кадром деталей. Сколько времени Александр Усик решал, хочет / может ли он поднять над головой саблю выдающегося гетмана, имя которого столетиями осквернили россияне?

5 минут. С момента, когда я отправила ему три снимка с предложением Черниговского областного исторического музея: саблю Мазепы, пернач Семена Палия и серебряное Евангелие. Усик набрал. "Конечно, сабля. Конечно, Мазепа. Конечно, делаем". Никаких колебаний. В четыре утра, после боя, мы смотрели первые выходы в международных медиа, Александр широко улыбнулся этой своей довольной усико-улыбкой: "Представляю, как сейчас пригорает у москалей".

Сколько команд работало над тем, чтобы этот проект состоялся? Двенадцать. И это были топовые команды. Каждый человек сделал свой максимум, потому что, конечно, организовать демонстрацию артефакта такого уровня, как сабля Мазепы, крайне сложно. Как минимум потому, что это демонстрация не в музее, а на ринге – это впервые и в истории украинской музейной практики, и в истории бокса.

Наша команда. Команда Черниговского исторического музея. Черниговской ОГА. Национальный реставрационный центр. Команды наших Министерства культуры и МИД, которые сделали все и больше. Далее эстафету приняло посольство в Саудовской Аравии (где впервые за 33 года должны были демонстрировать украинские культурные ценности), Министерство культуры Саудовской Аравии, Генеральное управление по досугу Саудовской Аравии.

А затем начался забег организаторов боя SELA, которые должны подписать гарантии безопасности и согласовать показ на ринге холодного оружия 17 века. Здесь нужно сказать, что команда Усика такая же, как сам Усик. Делает невозможное. Дожимает до конца.

Далее отработала команда Kunstrans. Мы следили за каждым перемещением сабли, каждой границей, которую она должна была пройти. В Саудовскую Аравию саблю доставили с соблюдением всех норм и под контролем музейных специалистов. После всех экспертных выводов. С кучей документов. Нашим консультантом и идейным вдохновителем в этом проекте выступил украинский историк Алексей Сокирко. Спасибо ему.

Какая охрана у сабли? Это прозвучит забавно, но саблю охраняли больше людей, чем самого Усика. Сколько минут прошло после победы Александра, пока сабля появилась на ринге?

Девять бесконечно долгих минут, за которые мы с Юлией Соловей почти смирились, что саблю не вынесут, потому что что-то пошло не так. Но вот мы увидели знакомый черный футляр. Через минуту – на красном бархате знакомый контур. А дальше клинок, который когда-то держал в руке один из самых выдающихся украинских воинов, увидел весь мир. Получилось.

Бой Усик – Фьюри завершился. А история Ukraine WOW только начинается. Мы уже знаем, к каким продолжениям привела демонстрация сабли Мазепы в ринге и думаем, вам понравятся эти новости. Спасибо каждому, кто верит в креативные проекты, кто поддерживает украинскую культуру, каждому, кто ваувизирует Украину дома и во всем мире", – написала Гресь на своей странице в Facebook.

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Сабля гетмана Мазепы сделана в конце XVII века. Она хранится в Украине и была привезена в саудовский Эр-Рияд специально на бой Усика. Ее презентация – важный шаг культурной дипломатии.

Ранее сам Усик рассказал о поднятии оригинальной сабли Мазепы в ринге после победы над Фьюри. По словам украинского боксера, это стало для него честью.

Александр Усик держит в руках оригинальную саблю гетмана Ивана Мазепы / Фото: Associated Press

Александр Усик держит в руках оригинальную саблю гетмана Ивана Мазепы / Фото: instagram.com/usykaa

В ночь на 22 декабря Усик в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) победил Фьюри единогласным решением судей (трижды по 116-112) и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе.

На нашем сайте можно посмотреть видео лучших моментов боя-реванша между Усиком и Фьюри, а также яркие фото поединка.

Также вашему вниманию судейские записки и статистика ударов реванша Усик – Фьюри.

Отметим, что Фьюри не признал поражение от Усика, не согласившись с судейским вердиктом. На эти слова "Цыганского короля" украинский боксер отреагировал категорически.

В отличие от первого боя, в реванше Усик – Фьюри на кону не стояло звание абсолютного чемпиона мира, поскольку ранее Александр отказался от титула IBF. Теперь им владеет британец Даниэль Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав своего соотечественника Энтони Джошуа.

Напомним, в ночь на 19 мая 2024 года Усик раздельным решением судей победил Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В конце девятого раунда Александр отправил соперника в нокдаун.

Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе в XXI веке и первым в истории "абсолютом" хевивейта с четырьмя главными титулами – WBO, WBA, IBF и WBC.

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