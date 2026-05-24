Усик нокаутировал Верховена и защитил чемпионские пояса

Александр Усик / Фото: Денис Дидковский

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF украинец Александр Усик нокаутом победил нидерландского кикбоксера Рико Верховена в бою, который состоялся в ночь на 24 мая в египетском городе Гиза, возле легендарных пирамид.

Украинец завершил поединок досрочно в 11-м раунде. Сначала Усик отправил Верховена в нокдаун, а затем пошел добивать его и рефери остановил бой.

Отметим, что нидерландец навязал украинцу сильное сопротивление и, вероятно, даже выигрывал на судейских записках на момент остановки боя. Однако Александр завершил все досрочно, нокаутировав соперника.

В бою Усик — Верховен на кону стоял пояс WBC в супертяжелом весе — это была добровольная защита титула украинцем.

Также Александр защищал титулы WBA и IBF. В случае поражения он потерял бы эти пояса, но они не перешли бы к Верховену, потому что нидерландец не входил в рейтинги организаций.

Помимо защиты вышеупомянутых поясов, Усик за победу над Верховеном также завоевал специальный пояс WBC, который называется "Король Нила".

Усик впервые в карьере бился не с профессиональным боксером, а с представителем другого вида единоборств. Для 39-летнего украинца это 25-я победа на профессиональном ринге (16 — нокаутом) в 25 поединках.

37-летний Верховен, которого называют "королем кикбоксинга", является одним из величайших кикбоксеров всех времен. За свою карьеру в этом виде спорта он провел 76 боев, в которых одержал 66 побед.

Бой против Усика стал Верховена вторым в профессиональном боксе — в апреле 2014 года нидерландец во втором раунде нокаутировал венгра Яноша Финферу, после чего продолжил карьеру в кикбоксинге.

