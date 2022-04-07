Усик – о подготовке к реваншу с Джошуа: Иду в сугубый духовный, спортивный и информационный пост

Усик – о подготовке к реваншу с Джошуа: Иду в сугубый духовный, спортивный и информационный пост

Украинец уже начал готовиться к бою.

Чемпион мира WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) начал подготовку к реваншу против Энтони Джошуа.

Об этом украинский спортсмен рассказал в Instagram.

"Дорогие братья и сестры. Всех вас поздравляю с праздником Благовещения Пресвятой Богородицы. И в этот день хотел бы поделиться с вами известием. Я приступил к непосредственной подготовке к поединку. В этой связи хотел бы сказать несколько слов, которыми бы завершил все комментарии и высказывания, с моей стороны, о военной агрессии в отношении нашей страны Украины.

Главным и первоочередным в моей жизни православная вера. А это не просто дань традиции или внешняя обрядность. В вере есть смысл моей жизни. Вера – это моя жизнь, потому что в церкви Христовой я вижу единственную возможность спасения своей грешной души и надежду на жизнь вечную.

Божья воля определила мне родиться в это время, в этой прекрасной стране, которую я безгранично люблю и быть верным чадом Украинской православной церкви. Церкви, которая учит меня любви к ближнему, защите ближнего и смирению.

Вместе с вами, переживая все волнения, мысли и чувства, видя, как сегодня происходит повторение каинового греха, я понимаю, что чувство злобы и ненависти начинает восхищать мой ум, сердце и душу. Поэтому ориентируюсь на предстоятеля нашей церкви Блаженнейшего митрополита Онуфрия, который совершенно ясно и понятно оценил происходящее, назвав вещи своими именами. И так же, беру за основу, его духовное руководство, в котором он особо отметил, что сейчас, в это трагическое время, нужно больше молиться.

Поэтому начиная подготовительный процесс иду в сугубо духовный, спортивный и информационный пост. Прошу ваших молитв и поддержки, чтобы с максимальной отдачей подготовиться к поединку, чтобы достойно выполнить жизненное спортивное послушание, возложенное на меня Богом, а через него прославить нашу мать Украину и подарить всем вам хороший поединок.

Все будет Бог, все будет любовь, все будет Украина», – написал Усик.

Недавно Усик признался, что многие из его близких уже потеряли своих родных в войне, которую Россия развязала против Украины.

После полномасштабного российского вторжения Усик вступил в территориальную оборону, однако позже получил разрешение на выезд из страны и сообщил, что будет готовиться к реваншу из Энтони Джошуа.

35-летний спортсмен выложил видеообращение на своей странице в Instagram, где объяснил свое решение покинуть Украину в условиях войны. По мнению боксера, таким образом он больше поможет своей стране.

Тем временем российские кафиры поселились в доме украинского чемпиона в Ворзеле. Впоследствии его жена Екатерина показала последствия пребывания кафиров в их доме.

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