Усик - о реванше с Джошуа: Надо подготовиться, чтобы я мог прославить Украину

Усик - о реванше с Джошуа: Надо подготовиться, чтобы я мог прославить Украину

Крымчанин намерен защитить свои пояса во втором бою с британским экс-чемпионом.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Александр Усик прокомментировал предстоящий поединок-реванш против британца Энтони Джошуа.

По словам украинского боксера, решение покинуть Украину во время войны с Россией далось ему непросто. Крымчанин настроен качественно провести тренировочный лагерь и своей победой принести славу родине.

"Я уже говорил, что мне было не так просто принять решение уехать и готовиться к бою. Сейчас я начинаю подготовку к реваншу с Джошуа. Надо подготовиться, чтобы потом я мог прославить Украину", - передает слова Усика Boxingnews 24.

После полномасштабного российского вторжения Усик вступил в территориальную оборону, однако позже получил разрешение на выезд из страны и сообщил, что будет готовиться к реваншу c Энтони Джошуа.

35-летний спортсмен выложил видеообращение на своей странице в Instagram, где объяснил свое решение покинуть Украину в условиях войны. По мнению боксера, таким образом он больше поможет своей стране.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты поселились в доме украинского чемпиона в Ворзеле. Позже его жена Екатерина показала последствия пребывания оккупантов в их доме.

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