Усик - о воинах ВСУ: они защищают нашу независимость, свободу и культуру от тех, кто хочет нас уничтожить

Чемпион мира по версиям IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик рассказал, что получает много сообщений от украинских военных перед реваншем с Энтони Джошуа.

Обладатель титулов IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик признался, что обращения военных Вооруженных Сил Украины изрядно мотивируют его накануне второго поединка с Энтони Джошуа.

"Я получаю голосовые и видеосообщения от воинов, которые молятся за мою победу. Это люди, которые меня мотивируют. Они защищают нашу независимость, свободу, культуру от тех, кто хочет нас разрушить и уничтожить, кто не хочет, чтобы мы существовали.

Когда я что-то говорю, мои слова и действия совпадают. Я не политик, а спортсмен. Я просто хочу увидеть моих детей, которые сейчас находятся в Европе. Я не видел их почти полгода, поэтому хочу обнять их и поужинать с ними. А потом я вернусь в Киев", - передает слова Усика The Telegraph.

Кроме того, украинский боксер отметил, что служит мотивацией для него в жизни. По словам Саши, это отнюдь не деньги.

"Деньги меня не мотивируют. Пожалуй, среди всех ресурсов их заработать проще всего. Моя цель - провести свою жизнь так, чтобы быть полезным для мира, в котором я живу. Нельзя просто продолжать класть деньги в свой карман и делать все для себя. Когда ты умрешь, в твоем гробу не будет карманов.

Когда ты будешь стоять перед твоим последним судьей, ценность будут иметь только твои настоящие поступки. Не то сколько ты заработал, а то, что ты действительно сделал", - сказал Усик.

Второй бой между Усиком и Джошуа состоится 20 августа в городе Джидда в Саудовской Аравии. В июне состоялось официальное объявление реванша между украинцем и британцем.

Напомним, в ночь на 26 сентября 2021 года Усик в Лондоне победил Джошуа единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113, и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе. После этого британец активировал опцию реванша, прописанную в контракте на первый бой.

Так что в поединке-реванше на кону будут стоять все титулы, которые украинец отобрал у британца в прошлом году, а также пояс журнала The Ring.

В активе 35-летнего Усика 19 побед (13 - нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) и два поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 года Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

Ранее ТСН Проспорт рассказывал о том, что нужно знать о бое-реванше между Усиком и Джошуа.

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