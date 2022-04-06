Усик – о войне: Многие мои близкие потеряли дома, своих знакомых, своих родных

Усик – о войне: Многие мои близкие потеряли дома, своих знакомых, своих родных

Украинский боксер ежедневно молится, чтобы это скорей закончилось.

Чемпион мира WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО) признался, что многие его близкие уже потеряли своих родных в войне, которую Россия развязала против Украины.

"Бокс – это спорт, ремесло, а война – это выживание. Я не так увидел, слава Богу, но то, я видел и знаю от моих близких... Некоторые мои знакомые и друзья исчезли, мы не знаем, где они сейчас .Многие мои близкие потеряли дома, своих знакомых, своих родных.

На самом деле это очень страшно — то, что сейчас происходит в Украине. Я каждый день молюсь, чтобы это скорей закончилось. Бокс по сравнению с войной – это ребенок, маленький ребенок. Война — это страшная вещь, которой не пожелаешь даже врагу", — рассказал Усик в интервью YouTube-каналу Blockasset.

После полномасштабного российского вторжения Усик вступил в территориальную оборону, однако позже получил разрешение на выезд из страны и сообщил, что будет готовиться к реваншу из Энтони Джошуа.

35-летний спортсмен выложил видеообращение на своей странице в Instagram, где объяснил свое решение покинуть Украину в условиях войны. По мнению боксера, таким образом он больше поможет своей стране.

Тем временем российские кафиры поселились в доме украинского чемпиона в Ворзеле. Впоследствии его жена Екатерина показала последствия пребывания кафиров в их доме.

Читайте также:

Тело нашли только сейчас: украинский боксер погиб в боях с оккупантами под Черниговом

"Потерял моральное право": оккупационные власти Крыма "накажут" Усика

"Насилуют, разрушают и убивают": призер Олимпиады-2020 шокирован зверствами российских оккупантов