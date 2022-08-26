"Усик обладает невероятным боксерским разумом": промоутер Фьюри поделился ожиданиями от боя за "абсолюта" с украинцем

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум поделился ожиданиями от возможного противостояния за абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе и оценил возможности Александра Усика и Тайсона Фьюри в поединке.

"Нет никаких сомнений в том, что этот бой, единственный, который имеет смысл в супертяжелом весе. Фьюри и Усику принадлежат все пояса. Что может быть лучше? Никто бы не сказал, что если мы устроим этот бой, то кто-то из них должен потом драться еще с кем-то, это лучший вариант для каждого из спортсменов, поэтому я думаю, что организовать этот бой будет не сложно.

Усик обладает невероятным боксерским разумом и сердцем абсолютного льва. Когда Джошуа в девятом раунде нанес Усику несколько сильных ударов, то, как вы видели, Усик после этого вернулся в 10-м раунде. Это возвращение было чудесным. У него такая же интенсивность ударов, как у Тайсона.

Тайсон всегда имеет лучшую форму после того, как переживает невзгоды. Когда ты сбиваешь Тайсона с ног, то нужно действовать очень внимательно. Когда он поднимается – он проявляет свои лучшие качества. Тоже самое можно сказать и об Усике. Честно, я думал, что для Усика девятый раунд станет последним, но он смог показать характер. Я никогда не видел, чтобы сверхтяжеловес выбрасывал столько ударов", — цитирует Арума BoxingScene.

В ночь на 21 августа 2022 года Усик раздельным решением судей победил Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, отобранные у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

Фьюри в ночь на 24 апреля 2022 года нокаутировал своего соотечественника Диллиана Вайта и сохранил титул WBC, после чего объявил о завершении карьеры.

Таким образом, в потенциальном поединке между Усиком и Фьюри на кону будут стоять четыре основных пояса (WBA, WBO, IBF, WBC) и звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

Ранее Фьюри жестко раскритиковал реванш Усик – Джошуа, назвав обоих боксеров "дерьмом". В то же время он заявил, что готов принять вызов Усика и сразиться с ним, если будет выполнено его условие.

Теперь в активе 35-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 33-летнего Фьюри 32 победы (23 – нокаутом) и одна ничья.

WBC дал Фьюри время до пятницы, 26 августа, чтобы он решил четко, завершает ли карьеру, прежде чем объявить титул вакантным. В свою очередь, Тайсон поставил ультиматум по поводу объединительного боя с Усиком.

Читайте также:

"Нравится, как он думает в ринге": промоутер Фьюри рассказал, какую опасность несет Усик

"Размажу его за четыре раунда": Фьюри дал дерзкий прогноз на потенциальный бой с Усиком

Усик возглавил рейтинг лучших боксеров мира по версии The Ring, повторив историческое достижение Майка Тайсона