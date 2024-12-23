Усик обратился к фанатам после победы над Фьюри в реванше: что сказал чемпион (видео)

Чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик после победы над Тайсоном Фьюри в бою-реванше записал видеообращение к фанатам.

Непобедимый боксер опубликовал на своей странице в Instagram видео, в котором поблагодарил болельщиков за поддержку. Завершил свое обращение Александр словами "Слава Украине".

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"Дорогие друзья, всем добрый день. Все отлично, победа есть. Хочу поблагодарить всех за поддержку. Слава Богу. Спасибо за молитвы.

Мои британские фанаты, большое спасибо за вашу поддержку. Для меня это очень важно, я очень ценю. Большое спасибо. Слава Богу за все. Слава Украине", – сказал Усик.

В ночь на 22 декабря Усик в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) победил Фьюри единогласным решением судей (трижды по 116-112) и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе.

Фьюри не признал поражение от Усика, не согласившись с судейским вердиктом. На эти слова "Цыганского короля" украинский боксер отреагировал категорически.

На нашем сайте можно посмотреть видео лучших моментов боя-реванша между Усиком и Фьюри, а также яркие фото поединка.

Также вашему вниманию судейские записки и статистика ударов реванша Усик – Фьюри.

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В отличие от первого боя, в реванше Усик – Фьюри на кону не стояло звание абсолютного чемпиона мира, поскольку ранее Александр отказался от титула IBF. Теперь им владеет британец Даниэль Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав своего соотечественника Энтони Джошуа.

Напомним, в ночь на 19 мая 2024 года Усик раздельным решением судей победил Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В конце девятого раунда Александр отправил соперника в нокдаун.

Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе в XXI веке и первым в истории "абсолютом" хевивейта с четырьмя главными титулами – WBO, WBA, IBF и WBC.

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