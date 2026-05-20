Усик обратился к украинцам перед боем с Верховеном

Александр Усик

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик обратился к украинцам перед боем против легендарного кикбоксера Рико Верховена.

"Хочу пожелать всем мира, тихого неба над головой, и люблю вас. Ждите, скоро увидимся", — сказал Усик в комментарии из Гизы за несколько дней до боя с Верховеном.

Отметим, что накануне Усик и Верховен провели битву взглядов на фоне пирамид.

Когда бой Усик — Верховен

Поединок Усик — Верховен состоится по правилам бокса в субботу, 23 мая, в египетском городе Гиза, возле легендарных пирамид.

На кону будет стоять пояс WBC в супертяжелом весе — это будет добровольная защита титула украинцем. Верховен получит его, если победит Усика.

Также Александр будет защищать титулы WBA и IBF. В случае поражения он потеряет эти пояса, но они не перейдут к Верховену, потому что нидерландец сейчас не входит в рейтинги организаций.

Кроме того, победитель боя Усик — Верховен получит специальный пояс WBC, который называется "Король Нила".

Где смотреть бой Усик — Верховен

Поединок между Усиком и Верховеном в Украине покажет платформа онлайн-телевидения Киевстар ТВ. Текстовая онлайн-трансляция боя будет доступна на нашем сайте.

