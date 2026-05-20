Усик обратился к украинцам перед боем с Верховеном
Украинский боксер оставил послание соотечественникам за несколько дней до важного поединка.
Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик обратился к украинцам перед боем против легендарного кикбоксера Рико Верховена.
"Хочу пожелать всем мира, тихого неба над головой, и люблю вас. Ждите, скоро увидимся", — сказал Усик в комментарии из Гизы за несколько дней до боя с Верховеном.
Отметим, что накануне Усик и Верховен провели битву взглядов на фоне пирамид.
Когда бой Усик — Верховен
Поединок Усик — Верховен состоится по правилам бокса в субботу, 23 мая, в египетском городе Гиза, возле легендарных пирамид.
На кону будет стоять пояс WBC в супертяжелом весе — это будет добровольная защита титула украинцем. Верховен получит его, если победит Усика.
Также Александр будет защищать титулы WBA и IBF. В случае поражения он потеряет эти пояса, но они не перейдут к Верховену, потому что нидерландец сейчас не входит в рейтинги организаций.
Кроме того, победитель боя Усик — Верховен получит специальный пояс WBC, который называется "Король Нила".
Где смотреть бой Усик — Верховен
Поединок между Усиком и Верховеном в Украине покажет платформа онлайн-телевидения Киевстар ТВ. Текстовая онлайн-трансляция боя будет доступна на нашем сайте.
