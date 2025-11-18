Усик обратился к WBO после освобождения титула и потери звания абсолютного чемпиона мира

Александр Усик / © Associated Press

Украинский боксер Александр Усик, который потерял звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, прокомментировал отказ от титула WBO.

"Доброе утро всем. Спасибо WBO за то, что были со мной", – сказал Усик в Instagram-сторис.

Ранее Всемирная боксерская организация (WBO) сообщила, что она получила официальное письмо от команды Усика. После тщательного анализа ситуации украинец принял решение добровольно освободить свой титул.

Следовательно, Усик потерял статус абсолютного чемпиона мира в хевивейте, который завоевал в июле этого года, когда нокаутировал британца Даниэля Дюбуа. В то же время, украинец продолжает владеть поясами IBF, WBA и WBC.

Британец Фабио Уордли, который в октябре этого года победил новозеландца Джозефа Паркера в бою за временный титул WBO, получил полноценный пояс.

Ранее сообщалось, что WBO обязала Усика провести следующий поединок с победителем боя Паркер – Уордли. Украинец рисковал потерять пояс, если бы отказался его защищать, но решил добровольно его освободить.

Отметим, что Усик уже второй раз потерял звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, отказавшись от одного из поясов. В июне прошлого года он аналогично освободил титул IBF, который в результате перешел к Дюбуа.

В послужном списке 38-летнего Усика 24 победы (15 – нокаутом) в 24 поединках на профессиональном ринге.

Напомним, директор команды украинского чемпиона Сергей Лапин рассказал, что Усик собирается вернуться на ринг в первой половине 2026 года.