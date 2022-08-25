Усик "обскакал" Фьюри в рейтинге боксеров вне зависимости от весовой категории, Ломаченко удержался в топ-10

Авторитетное издание ESPN опубликовало обновленный рейтинг лучших боксеров мира вне весовых категорий. В нем чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик обошел обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

Так, Усик после победы в реванше над Энтони Джошуа обошел Фьюри и поднялся на четвертую строчку рейтинга.

В свою очередь "Цыганский король" потерял одну позицию и сейчас располагается на шестом месте.

Нашлось место в топ-10 и для еще одного украинского боксера. Василий Ломаченко сохранил девятую позицию. В октябре он вернется на ринг в поединке американца Джамейна Ортиса.

Лидирует в рейтинге лучших боксеров мира от ESPN непобедимый американец Теренс Кроуфорд. Действующий чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO выиграл все свои 38 поединков на профессиональном ринге (29 - нокаутом).

Рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории от ESPN

1. Теренс Кроуфорд (США, 38-0, 29 KO)

2. Наоя Иноуэ (Япония, 23-0, 20 KO)

3. Эррол Спенс (США, 28-0, 22 KO)

4. Александр Усик (Украина, 20-0, 13 KO)

5. Сауль Альварес (Мексика, 57-2-2, 39 KO)

6. Тайсон Фьюри (Великобритания, 32-0-1, 23 KO)

7. Артур Бетербиев (Канада, 18-0, 18 KO)

8. Дмитрий Бивол (Россия, 20-0, 11 KO)

9. Василий Ломаченко (Украина, 16-2, 11 KO)

10. Шакур Стивенсон (США, 18-0, 9 KO)

В ночь на 21 августа 2022 года Усик раздельным решением судей победил Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, отобранные у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

Фьюри в ночь на 24 апреля 2022 года нокаутировал своего соотечественника Диллиана Вайта и сохранил титул WBC, после чего объявил о завершении карьеры.

Таким образом, в потенциальном поединке между Усиком и Фьюри на кону будут стоять четыре основных пояса (WBA, WBO, IBF, WBC) и звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Ранее Фьюри жестко раскритиковал реванш Усик - Джошуа, назвав обоих боксеров "дерьмом". В то же время он заявил, что готов принять вызов Усика и сразиться с ним, если будет выполнено его условие.

Теперь в активе 35-летнего Усика 20 побед (13 - нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 33-летнего Фьюри 32 победы (23 - нокаутом) и одна ничья.

Добавим, что WBC дал Фьюри время до пятницы, 26 августа, чтобы он решил четко, завершает ли карьеру, прежде чем объявить титул вакантным. В свою очередь, Тайсон поставил ультиматум по поводу объединительного боя с Усиком.

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