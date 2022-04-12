Усик объявил о создании благотворительного фонда в поддержку Украины

Усик объявил о создании благотворительного фонда в поддержку Украины

Боксер активно помогает соотечественникам во время войны с Россией.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик продолжает активно помогать украинцам в войне с российскими оккупантами.

35-летний спортсмен решил создать благотворительный фонд Usyk Foundation. Его целью будет поддержка защитников Украины и людей, пострадавших от войны.

"Дорогие друзья, всем добрый день. Моя команда и я сделали фонд, который будет помогать людям, которые остались без жилья и которым нужна помощь. Мы будем помогать терробороне, воинам ВСУ.

Всем хочу пожелать здоровья, счастья и радости. Давайте молиться, и все у нас будет слава Богу. К победе - вместе”, - сказал Усик в видеообращении.

Ранее сообщалось, что Усик сделал патриотическую прическу перед реваншем против Джошуа.

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