Усик оценил свой футбольный дебют: В 35 лет сбылась мечта детства

Боксер не рассказал, будет ли участвовать в следующих матчах турнира.

Чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик прокомментировал свой дебют в профессиональном футболе.

35-летний боксер сыграл за житомирское "Полесье" в матче с ровенским "Вересом" на выставочном турнире Winter Cup 2022 в Турции. Усик вышел на замену на 77-й минуте встречи и пробыл на поле до финального свистка. Команда боксера выиграла со счетом 2:1.

"Эмоции зашкаливают. Когда только вышел на поле, то было интересно. Я благодарен команде, что меня довольно тепло приняли, подружились мы. Спасибо тренеру и президенту, что предложили. Я мечтал сыграть за профессиональную команду еще когда был маленьким, но пошел в бокс. А в 35 лет сбылась мечта детства.

"Полесье" - сила. Размер бутс? 45,5, приобрел в магазине. Получил около 20 минут на поле. Сыграю ли еще? Нет, секреты не расскажу. Пусть будет интрижка", - сказал Усик в интервью телеканалам "Футбол".

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