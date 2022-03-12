Усик — оккупантам: Вы боретесь с нашими женщинами, детьми, стариками и при этом врете цинично, что это какая-то "спецоперация"

Усик — оккупантам: Вы боретесь с нашими женщинами, детьми, стариками и при этом врете цинично, что это какая-то "спецоперация"

Боксер попытался достучаться до граждан страны-агрессоры.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик, ныне защищающий территориальную целостность Украины от оккупантов, записал видеообращение, в котором поддержал украинский народ, а также обратился к россиянам.

"За 17 дней войны Российская Федерация уничтожает наши города. Равняет их с землей под предлогом борьбы с фашизмом. Вы боретесь с нашими женщинами, детьми и стариками. Разрушая наши больницы, школы и целые города. При этом цинично врете и продолжаете врать, что это какая-то спецоперация и то, что ваши стрелки стреляют по военным базам.

Большой разрыв уже идет. Наши 2-3 поколения минимум уже взбешены на вас за ваши действия. Вы знаете, люди, Господь сопротивляется гордым людям и он содействует тем, кто любит, кто дарит любовь. И он противится тем, кто принуждает любить. Мы на своей земле. На своей православной украинской земле", — отметил Усик.

"Мы отстроим нашу Украину. Мы вложим все средства, которые у нас есть, для восстановления нашей красивой, цветущей Мамочки. Дорогие друзья. Еще раз хочу сказать каждому украинцу, который стал на защиту своей страны – спасибо.

Пожалуста. Молитесь Господу Богу о своей стране и душах. Сейчас начался Великий Пост. Я понимаю, что сложно удерживать должность или в принципе ее невозможно на данный момент удерживать. Но молитесь, пожалуйста, перед каждым выходом из дома.

Нашим военным, ВСУ, терробороне и всем тем ребятам, которые защищают нашу страну. Ребята! Если кто-то из вас прибегает к Всевышнему, Господу нашему Иисусу Христу в жизни, пожалуйста, обращайтесь к нему и он нам обязательно поможет.

Потому что он видит, он видит то, что происходит, и он нас обязательно защитит. Потому что мы молимся и все у нас будет. Слава Богу! Ребята! Слава Богу за Украину! Всем хорошо", — добавил он.

Ранее Усик запустил продажу линии одежды в поддержку пострадавших от войны.

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