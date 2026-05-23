- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 459
- Время на прочтение
- 1 мин
Усик опубликовал первое видео в день боя с Верховеном: как выглядит чемпион
В день поединка с Верховен Усик порадовал подписчиков первым видео.
23 мая Александр Усик опубликовал видео в день боя с Рико Верховеном.
Видео он выставил в своем Telegram-канале.
В видео Усик поздоровался с подписчиками и показал экран телевизора, на котором транслировали момент его тренировок.
По виду чемпион радостный, улыбающийся и готовый к бою.
Где смотреть бой Усик — Верховен
Поединок Усик — Верховен покажет платформа онлайн-телевидения Киевстар ТВ. Текстовая онлайн-трансляция боя будет доступна на нашем сайте.
Не пропустите одно из главных спортивных событий года — 23 мая на Киевстар ТВ. На платформе будет доступен полный вечер бокса со всем файткардом — на специальном канале Киевстар ТВ Усик-Верховен.
Бой Усика против Верховена — последние новости
Напомним, Александр Усик во время пресс-конференции перед боем с Рико Верховен ответил на звонок жены Екатерины прямо в зале перед журналистами и фотографами.
Видео быстро распространилось в соцсетях и вызвало волну одобрительных комментариев. Пользователи назвали поступок спортсмена трогательным и отметили теплые отношения супругов.
К слову, букмекеры назвали фаворита поединка между Александром Усиком и Рико Верховеном. Аналитики ставок считают явным фаворитом украинского чемпиона мира в тяжелом весе. Коэффициент на победу Усика составляет 1,05, тогда как успех Верховена — 10,40. Ничья оценивается коэффициентом 29,0.