Усик опубликовал первое видео в день боя с Верховеном: как выглядит чемпион

23 мая Александр Усик опубликовал видео в день боя с Рико Верховеном.

Видео он выставил в своем Telegram-канале.

В видео Усик поздоровался с подписчиками и показал экран телевизора, на котором транслировали момент его тренировок.

По виду чемпион радостный, улыбающийся и готовый к бою.

Где смотреть бой Усик — Верховен

Поединок Усик — Верховен покажет платформа онлайн-телевидения Киевстар ТВ. Текстовая онлайн-трансляция боя будет доступна на нашем сайте.

Не пропустите одно из главных спортивных событий года — 23 мая на Киевстар ТВ. На платформе будет доступен полный вечер бокса со всем файткардом — на специальном канале Киевстар ТВ Усик-Верховен.

Бой Усика против Верховена — последние новости

Напомним, Александр Усик во время пресс-конференции перед боем с Рико Верховен ответил на звонок жены Екатерины прямо в зале перед журналистами и фотографами.

Видео быстро распространилось в соцсетях и вызвало волну одобрительных комментариев. Пользователи назвали поступок спортсмена трогательным и отметили теплые отношения супругов.

К слову, букмекеры назвали фаворита поединка между Александром Усиком и Рико Верховеном. Аналитики ставок считают явным фаворитом украинского чемпиона мира в тяжелом весе. Коэффициент на победу Усика составляет 1,05, тогда как успех Верховена — 10,40. Ничья оценивается коэффициентом 29,0.

