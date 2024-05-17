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Усик оставил мощное послание Фьюри после толчка от британца во время битвы взглядов (видео)

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Усик оставил мощное послание Фьюри после толчка от британца во время битвы взглядов (видео)

Усик – Фьюри/Фото: x.com/trboxing

Украинец обратился к "Цыганскому королю" с финальным месседжем перед историческим поединком.

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик дал интервью после финальной битвы взглядов с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри, во время которого британец толкнул украинца.

Отметим, что перед этим Усик и Фьюри показали вес. На церемонию взвешивания Александр прибыл в вышиванке с портретом военного ВСУ Александра Мациевского, которого россияне демонстративно расстреляли на камеру после слов "Слава Украине".

– Что ты сказал Тайсону во время битвы взглядов?

– Не будь напуганным. Завтра я не оставлю тебя одного.

– Если бы твой отец был жив, какой бы он дал тебе совет?

Сын, ты сможешь.

Как ты остаешься таким спокойным?

Я придерживаюсь своего плана. Если буду нервничать, я не одержу победу.

– Какое в тебе послание болельщикам?

Мои болельщики, я люблю вас. Увидимся завтра, сказал Усик.

Когда бой Усик – Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира

Поединок Усик – Фьюри состоится 18 мая в саудовском Эр-Рияде. Сначала бой был запланирован на 17 февраля, однако из-за травмы, которую британец получил во время одного из спаррингов, его перенесли на другую дату.

На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция боя Усик – Фьюри.

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, получивший этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Голифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в сверхтяжелом весе с четырьмя главными титулами.

Ранее сообщалось, что Владимир Кличко спрогнозировал победителя боя Усик – Фьюри.

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