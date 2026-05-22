Усик откровенно рассказал о подготовке к бою с Верховеном: подробности

Усик – Верховен

Александр Усик и Сергей Лапин рассказали о подробностях подготовки в комментарии для платформы Киевстар ТВ.

На вопросы журналистов о текущей форме Усик ответил уверенно.

«Форма такая, чтобы выходить в ринг и делать свою работу», — сказал чемпион.

Он отметил, что доволен работой в тренировочном лагере.

«Это был такой же лагерь, как и все предыдущие. Я выложился на 100 процентов, как и вся команда. Для меня не важно, кто мой соперник, я всегда готовлюсь одинаково ответственно. Основа всегда та же, у нас есть система, наработанная годами. Но, конечно, также учитываем особенности соперника», — рассказал Усик.

Александр не считает, что уже все доказал миру, и объяснил свою главную мотивацию.

«Я не думаю так: „я уже все доказал“. Это опасное мнение. Когда человек так думает, он уже начинает проигрывать сам себе», — сказал он.

По словам Усика, это сражение для него интересно.

«Это, прежде всего, спорт. Рико — мощный боец, в своем спорте он чемпион. Это будет как противостояние двух миров. Историческая вещь. Но это и шоу, и это „fun“», — отметил чемпион.

Особый момент для Усика — локация поединка.

Я никогда не был в Египте и не видел пирамиды. И впервые увижу их при таких обстоятельствах. Я думаю, это сражение, локация… Это будет зрелищно. Как в Голливудском кино», — добавил Александр.

На вопрос о возможных новых элементах в работе ног Усик ответил с юмором.

«Если я сейчас скажу — это уже не будет сюрприз. Если музыка будет хорошая — может немного потанцуем», — сказал чемпион.

Что Усик сказал о сопернике

Усик подтвердил, что его команда внимательно изучает манеру Рико Верховена.

«Я тоже знаком с кикбоксингом. Не столь как Рико, но опыт есть. Конечно просматриваем, спарринги отличаются от лагеря в лагерь. Мы анализируем и учитываем все особенности соперника», — объяснил он.

Директор команды Александра Усика Сергей Лапин рассказал об акцентах в тренировках.

«Обще мы не меняем систему тренировок, наработанную годами: это физическая подготовка, спарринги, когнитивные тренировки, плавание, восстановление. Конечно, Рико — большой, физически мощный атлет по другому виду спорта, поэтому мы внимательно работаем над контролем дистанции и адаптацией к его силе и манере движения», — сообщил Лапин.

Он также прокомментировал отношение к чрезмерной самоотдаче Усика.

«Александр — человек, не умеющий работать наполовину. Если он находится в процессе, то отдается полностью. Вот поэтому рядом и есть команда. Наша задача — не просто нагружать, а правильно дозировать работу, следить за восстановлением и вовремя сказать: „Довольно, сегодня мы уже сделали все, что нужно“, — сказал Сергей Лапин.

Какие сильные стороны Рико Верховена

Лапин выразил уважение сопернику, но четко обозначил стратегию.

«Самая большая сила Рико — это его физика, опыт и уверенность. Он много лет доминировал в своем спорте. Но любая сильная сторона может стать зоной, с которой нужно правильно работать. Если соперник мощный, значит, нужно не давать ему комфортную дистанцию и ритм», — подчеркнул директор команды.

Блиц от Усика

Нокаут или 12 раундов доминирования? «Как Бог даст. Но лучше, чтобы все было красиво.

Три слова о подготовке: «Дисциплина, Вера, Отдача».

Смотреть сражение в одиночестве или с друзьями? «Если друзья хорошие — пусть шумят».

15 километров бега или час спарринга? «Смотря кто спарринг-партнер».

Где смотреть бой Усик — Верховен

Напомним, украинский боксер Александр Усик показал подписчикам обед во время пребывания в Египте. После тренировки спортсмен опубликовал видео, на котором продемонстрировал блюда и в шутку прокомментировал меню.

По словам Усика, на обед у него были мясо страуса, телятина, овощи и кукуруза.

