Усик отправился в Эр-Рияд на бой с Фьюри за звание "абсолюта" – фото с самолета

Украинский боксер опубликовал снимок, где находится в окружении своей команды.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик отправился в саудовский Эр-Рияд на бой с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

Украинский боксер поделился фотографией на своей странице в Instagram, где вместе с командой сидит в самолете. В дорогу Александр взял книгу и талисман – игрушечного осла с сине-желтой ленточкой на шее.

"Мы уже близко", – подписал Усик фото в соцсети.

Поединок Усик – Фьюри состоится 18 мая в Эр-Рияде. Сначала бой был запланирован на 17 февраля, однако из-за травмы, которую британец получил во время одного из спаррингов, его пришлось отложить.

Чтобы избежать очередного срыва поединка, организаторы установили санкции, которые будут применены к Усику или Фьюри, если кто-то из них не выйдет в ринг 18 мая. Боксерам грозит огромный штраф в случае отказа биться в запланированную дату.

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

Ранее сообщалось, что победителя боя Усик – Фьюри лишат одного из чемпионских поясов.

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