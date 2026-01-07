Усик отреагировал на критику из-за празднования Рождества в январе – видео

Александр Усик / © Associated Press

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF Александр Усик отреагировал на критику после того, как 7 января поздравил украинцев с Рождеством.

В видеообращении на своей странице в Instagram титулованный боксер призвал соотечественников уважать друг друга и быть толерантными, несмотря на то, кто и когда празднует Рождество.

Александр подчеркнул, что все мы живем в Украине и являемся украинами, а также пожелал подписчикам счастья, радости и любви.

"Христос родился! Славим его! С праздником Рождества Христова. Всем желаю, чтобы в вашем доме были любовь, согласие, тепло, еда на столе, отец и мама дома, радостные глаза бабушки.

Дорогие друзья, я понимаю, что некоторые празднуют не сегодня, но ведь у каждого есть свое мнение и... Как это называется, доченька? "Самомнение"? Я знаю, что в комментариях вы будете писать, что в Украине празднуют не сегодня, но некоторые украинцы празднуют сегодня, дорогие друзья.

Пожалуйста, во-первых, давайте будем уважать друг друга и с любовью будем относиться друг к другу. Мы все разные, у нас разные характеры, разные родители, мы в разных городах родились, но мы все живем в Украине и мы украинцы.

Хочу всем пожелать счастья, радости, любви и обязательно ходите в зал. Потому что любовь, добро и силу нужно защищать. Надо защищать физически, морально и психологически. Слава Богу за все, слава Украине! Мир засветился, Христос родился. Мы его славим, песни поем, а вас всех с праздником поздравляем", – сказал Усик.

Отметим, что с 2023 года Украина официально празднует Рождество Христово по новоюлианскому календарю – 25 декабря, а не по юлианскому – 7 января.

Ранее сообщалось, что Усик трогательно поздравил украинцев с Новым годом.

Напомним, Александр планирует вернуться на ринг в 2026 году и хочет провести бой с американцем Деонтеем Уайлдером.

По словам менеджера украинского боксера Эгиса Климаса, бой между Усиком и Уайлдером может состояться в конце апреля или начале мая 2026 года в США.