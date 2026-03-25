Усик отреагировал на критику своего титульного боя с кикбоксером Верховеном

Александр Усик

Украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF Александр Усик прокомментировал недовольство боксерского сообщества тем, что WBC санкционировала его поединок против нидерландского кикбоксера Рико Верховена как титульный.

"Критика из-за санкционирования боя WBC? Для меня главное — мой тренировочный лагерь. Не слышу, что говорят люди. Не пользуюсь инстаграмом и не читаю новости. Тренируюсь, молюсь, общаюсь с командой и ем. Иногда еще играю в Counter-Strike.

Думаю, что это настоящий, большой бой. Верховен является опасным соперником, абсолютным чемпионом мира по кикбоксингу. На 50% это шоу, а еще на 50% — бой. Но для меня это бой на все сто процентов. Я серьезно тренируюсь и готовлю план на поединок. Многим людям нужно шоу. Без проблем, я вам его дам", — сказал Усик в интервью YouTube-каналу Daily Mail Boxing.

Поединок между Усиком и Верховеном по правилам бокса состоится 23 мая в Египте, в Пирамидах Гизы. На кону будет стоять пояс WBC в супертяжелом весе — это будет добровольная защита титула украинцем.

Напомним, Усик последний раз выходил в ринг в июле 2025 года, когда нокаутировал британца Даниеля Дюбуа и в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала Александр собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды — в хевивейте.

В послужном списке 39-летнего украинца 24 победы (15 — нокаутом) в 24 поединках на профессиональном ринге.

В ноябре прошлого года Усик отказался от титула WBO, из-за чего потерял звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

36-летний Верховен считается одним из самых выдающихся кикбоксеров всех времен. За свою карьеру в этом виде спорта он провел 76 боев, в которых одержал 66 побед. Последний раз нидерландец проигрывал еще в январе 2015 года, а с тех пор имеет серию в 22 победы.

Рико больше 11 лет удерживал титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии промоушена Glory. Ему принадлежат многочисленные рекорды Glory, в том числе по наибольшему числу побед в титульных боях (14) и наибольшему числу побед (28) в целом.

В июне 2025 года нидерландец победил россиянина Артема Вахитова, после чего покинул кикбоксинг ради большого вызова в боксе.

В профессиональном боксе Верховен дебютировал в апреле 2014 года, нокаутировав во втором раунде венгра Яноша Финферу. После этого он продолжил карьеру в кикбоксинге.