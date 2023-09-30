Усик отреагировал на объявление поединка с Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик прокомментировал подписание контракта на бой с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри.

Украинский боксер опубликовал афишу будущего поединка с британцем на своей странице в Instagram и добавил подпись: "Скоро. Готов биться".

Объединительный бой между Усиком и Фьюри состоится в Саудовской Аравии. Точная дата проведения поединка пока неизвестна. СМИ сообщали, что бокеры могут сойтись в ринге 23 декабря 2023-го или в январе 2024 года.

По словам промоутера "Цыганского короля" Фрэнка Уоррена, официально дату поединка за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте объявят после боя Фьюри против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну, который состоится 28 октября в Саудовской Аравии.

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе в XXI веке. Последним "абсолютом" в хевивейте был легендарный Леннокс Льюис, получивший этот статус в 1999 году. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым "абсолютом" в супертяжелом весе в эпоху четырех титулов.

В активе 36-летнего Усика 21 победа (14 – нокаутом) в 21 поединке. Пять из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В своем предыдущем бою украинец в ночь на 27 августа в польском Вроцлаве нокаутировал британца Даниэля Дюбуа и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF.

В активе 35-летнего Фьюри 33 победы (24 – нокаутом) и одна ничья на профиринге. "Цыганский король" в последний раз выходил в ринг в начале декабря прошлого года, когда техническим нокаутом победил своего соотечественника Дерека Чисору и защитил пояс WBC.

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