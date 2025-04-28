Усик отреагировал на официальное объявление реванша с Дюбуа и обратился к своему сопернику

Усик – Дюбуа / © facebook.com/K2Ukraine

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Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик прокомментировал официальное объявление объединительного боя с обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа.

Украинский боксер обратился к британцу, поблагодарив его за то, что он "присматривал за его поясом".

Александр выразил намерения победить Дюбуа и вернуть себе титул IBF, вновь завоевав статус "абсолюта".

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"Я благодарен Богу за возможность снова биться за звание абсолютного чемпиона. Спасибо, Даниэль, что присматривал за моим поясом IBF – теперь я собираюсь его вернуть", – цитирует Усика издание The Ring.

Реванш Усик – Дюбуа состоится 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда Александр нокаутировал Даниэля в девятом раунде и защитил титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.

Напомним, в мае 2024 года Усик победил британца Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Затем из-за реванша с "Цыганским королем" Александр отказался проводить обязательную защиту титула IBF против Дюбуа и освободил пояс, потеряв звание "абсолюта".

В послужном списке 38-летнего Усика 23 победы (14 – нокаутом) в 23 поединках. В последнем бою украинец в декабре 2024-го в реванше победил Фьюри, защитив титулы WBA, WBO, WBC и IBO.

В активе 27-летнего Дюбуа 22 победы (21 – нокаутом) в 24 поединках. Британец по прозвищу "Динамит" имеет в своем пассиве два поражения – от Джо Джойса в 2020 году и от Усика в 2023-м. В последнем поединке он в сентябре 2024-го нокаутировал своего соотечественника Энтони Джошуа, защитив пояс IBF.

В феврале этого года Дюбуа должен был защищать титул IBF в поединке с новозеландцем Джозефом Паркером, но за несколько дней до боя снялся из-за вирусной инфекции.