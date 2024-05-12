Усик отреагировал на победу Ломаченко в чемпионском бою против Камбососа (фото)

Александр поздравил своего кума и соотечественника с завоеванием титула IBF.
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик отреагировал на яркую победу Василия Ломаченко над австралийцем Джорджем Камбососом в поединке за вакантный пояс IBF в легком дивизионе.
Александр на странице в Instagram поздравил своего кума и соотечественника с успешным выступлением.
"Поздравляю, брат. Слава Богу за все", – написал Усик на фоне видео, где Василий стоит с флагом Украины во время объявления победителя боя.
Ломаченко нокаутировал Камбососа в 11-м раунде и завоевал вакантный пояс чемпиона мира по версии IBF в легком весе.
Для Ломаченко это был первый бой с мая 2023 года, когда он единогласным судейским решением проиграл американцу Девину Хейни в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.
Теперь на счету 36-летнего украинца 18 побед (12 – нокаутом) и 3 поражения на профессиональном ринге.
Ранее сообщалось, что Ломаченко прокомментировал зрелищную победу над Камбососом и завоевание чемпионского титула. Австралиец также высказался о своем поражении от украинца.
Напомним, на нашем сайте можно посмотреть видео лучших моментов боя Ломаченко – Камбосос.
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