Усик отреагировал на победу Ломаченко в чемпионском бою против Камбососа (фото)

Александр поздравил своего кума и соотечественника с завоеванием титула IBF.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик отреагировал на яркую победу Василия Ломаченко над австралийцем Джорджем Камбососом в поединке за вакантный пояс IBF в легком дивизионе.

Александр на странице в Instagram поздравил своего кума и соотечественника с успешным выступлением.

"Поздравляю, брат. Слава Богу за все", – написал Усик на фоне видео, где Василий стоит с флагом Украины во время объявления победителя боя.

Александр Усик поздравил Василия Ломаченко с победой над Джорджем Камбососом / Фото: instagram.com/usykaa

Ломаченко нокаутировал Камбососа в 11-м раунде и завоевал вакантный пояс чемпиона мира по версии IBF в легком весе.

Для Ломаченко это был первый бой с мая 2023 года, когда он единогласным судейским решением проиграл американцу Девину Хейни в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Теперь на счету 36-летнего украинца 18 побед (12 – нокаутом) и 3 поражения на профессиональном ринге.

Ранее сообщалось, что Ломаченко прокомментировал зрелищную победу над Камбососом и завоевание чемпионского титула. Австралиец также высказался о своем поражении от украинца.

Напомним, на нашем сайте можно посмотреть видео лучших моментов боя Ломаченко – Камбосос.

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