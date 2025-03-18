Усик отреагировал на решение WBO назначить ему защиту титула против Паркера

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик прокомментировал решение Всемирной боксерской организации (WBO) обязать его защищать титул против временного чемпиона WBO новозеландца Джозефа Паркера.

Украинский боксер заявил, что намерен провести объединительный поединок с обладателем титула IBF британцем Даниэлем Дюбуа, а не биться с Паркером.

Также Александр в очередной раз поблагодарил ВСУ, которые продолжают защищать Украину от нашествия российских оккупантов.

"Наша армия продолжает защищать нашу страну. Наши ребята борются за свободу против врага, я благодарен им за это. Мне кажется, что невозможно выразить нашу благодарность ребятам за то, что они делают. Это во-первых.

Во-вторых, WBO сказала, что я должен защищать их титул, но сейчас цель нашей команды – объединить пояса с Даниэлем Дюбуа", – сказал Усик в интервью Al Arabiya English.

WBO дала Усику и Паркеру 30 дней для проведения переговоров по поводу их титульного боя, прежде чем будут назначены промоутерские торги.

Напомним, в потенциальном бою между Усиком и Дюбуа на кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Британец настроен взять реванш у украинца за поражение в августе 2023 года. Тогда Александр в польском Вроцлаве нокаутировал Даниэля в девятом раунде и защитил титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.

В мае 2024 года Усик победил британца Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Затем из-за реванша с "Цыганским королем" украинец отказался проводить обязательную защиту титула IBF против Дюбуа и освободил пояс, следовательно потеряв звание "абсолюта".

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