Усик отреагировал на сенсационное поражение Джошуа нокаутом от Дюбуа (видео)

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик прокомментировал досрочную победу обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа над Энтони Джошуа.

По словам украинского боксера, результат поединка стал для него неожиданностью. Александр, следивший за боем на арене "Уэмбли" в Лондоне, признался, что ожидал победы Эй Джея.

"Это бокс. Для меня это было неожиданностью, я ожидал, что Энтони победит", – сказал Усик.

"For me it was surprising, I expected Anthony to win"



Oleksandr Usyk reacts to Daniel Dubois 'nock-out victory over Anthony Joshua #JoshuaDubois #RiyadhSeasonCard pic.twitter.com/WEL9kyaKSU — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) September 21, 2024

На вопрос одного из журналистов, который спросил Усика, впечатлило ли его выступление Дюбуа, украинец утвердительно ответил.

"Да. Хорошее выступление", – лаконично сказал Александр.

Дюбуа нокаутировал Джошуа в пятом раунде. Перед этим Энтони трижды побывал в нокдауне – в первом, третьем и четвертом раундах.

Для Дюбуа это была первая в карьере защита звания чемпиона мира. Ранее Даниэля, который досрочно победил хорвата Филиппа Хрговича в поединке за временный титул IBF, повысили до полноценного чемпиона организации после того, как бывший абсолютный чемпион мира Александр Усик отказался от этого пояса.

Так что именно Дюбуа остается обладателем одного из четырех главных поясов в хевивейте. Другие три титула (WBA, WBO, WBC) принадлежат Усику, который 21 декабря 2024 года проведет реванш против Тайсона Фьюри.

В послужном списке 27-летнего Дюбуа теперь 22 победы (21 – нокаутом) и два поражения, которые он потерпел от Усика в 2023 году и своего соотечественника Джо Джойса в 2020 году.

34-летний Джошуа потерпел четвертое поражение в карьере. До этого Эй Джей в 2019 году уступил Энди Руису, а в 2021-м и 2022-м проиграл Усику.

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