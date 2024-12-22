Усик отреагировал на слова Фьюри и его промоутера о несправедливом судействе в реванше

Обладатель титулов WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик провел пресс-конференцию после победы над Тайсоном Фьюри в бою-реванше.

В частности, украинского боксера попросили прокомментировать слова "Цыганского короля" и его промоутера Фрэнка Уоррена, которые не согласились с вердиктом судей в пользу Усика.

Александр решительно заявил, что не сомневается в справедливости своей победы.

– Тайсон Фьюри сказал, что эта победа – тебе подарок на Рождество от судей. А Фрэнк Уоррен сказал, что не понимает, как Тайсону могли отдать только 4 раунда.

– Дядя Фрэнк просто слепой. Если Тайсон говорит, что это подарок на Рождество – ок. Спасибо Богу, но не Тайсону. Спасибо моему тренеру Юрию, моему тренеру Кубе и моей команде.

Послушайте, Фрэнк – сумасшедший человек. Это мое мнение. Я победил, – сказал Усик.

Усик победил Фьюри единогласным решением судей. По итогам 12 раундов все трое рефери констатировали триумф украинского боксера: 116-112, 116-112, 116-112.

Таким образом, Усик защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе.

На нашем сайте можно посмотреть видео лучших моментов боя-реванша между Усиком и Фьюри.

В отличие от первого боя, в реванше Усик – Фьюри на кону не стояло звание абсолютного чемпиона мира, поскольку ранее Александр отказался от титула IBF. Теперь им владеет британец Даниэль Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав своего соотечественника Энтони Джошуа.

Напомним, в ночь на 19 мая 2024 года Усик раздельным решением судей победил Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В конце девятого раунда Александр отправил соперника в нокдаун. Украинец стал первым абсолютным чемпионом мира в хевивейте в XXI веке.

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