Усик отреагировал на слухи о безумном гонораре за бой с Верховеном

Александр Усик / Фото: Денис Дидковский

Реклама

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF украинец Александр Усик отреагировал на слухи о безумном гонораре за бой с нидерландским кикбоксером Рико Верховеном.

Слова украинского боксера передает ТСН.

До поединка нидерландские СМИ сообщали, что Усик заработает за бой с Верховеном около 100 миллионов долларов. Однако сам украинец заявил, что эта сумма не соответствует действительности.

Реклама

"Удивляет, когда считают мои гонорары. Я прям кайфую — там 100 миллионов. Я, как человек, немножко изучающий бизнес и все остальное, не могу себе понять, откуда сгенерировать 100 лямов? Из чего? Думаю: "Блин, ну если 100 лямов будет — это будет хорошо.

А когда ты говоришь: "Так иди к нам, в окоп или армейку и тоже столько будешь зарабатывать". Миллионеры. А проходит два-три дня — приехал. Сзади коричневое, спереди желтое и такой: "Да я не хочу денег". А все. Все мы считаем чужое и очень сильно прячем свое. И я смотрю на это все как на клинику", — сказал Усик.

Усик — Верховен: итоги боя

Усик победил Верховена техническим нокаутом в 11-м раунде. Сначала украинец отправил соперника в нокдаун, а затем пошел добивать его и рефери остановил бой за секунду до завершения 11-го раунда.

Верховен после поражения от Усика возмутился решением рефери, заявив, что он преждевременно остановил поединок.

Реклама

Рико уже подал официальный протест касательно результата боя с Усиком.

На момент завершения боя нидерландец имел минимальное преимущество на записках одного из судей, тогда как еще двое фиксировали ничью.

По статистике ударов Верховен также имел незначительное преимущество над Усиком.

В то же время тренер Верховена после спорного нокаута призвал Усика провести бой-реванш с его подопечным.

Реклама

Усик уже отреагировал на протест Верховена касательно результата их боя.

Кроме того, Александр рассказал, кому посвящает победу над Верховеном.

Отметим, что после победы над Верховеном украинцу бросил вызов непобедимый немец Агит Кабайел.

Ранее сообщалось, что жена Усика поделилась первыми эмоциями после его победы над Верховеном.

Реклама

Также на нашем сайте можно посмотреть видео нокдауна и нокаута в поединке Усик — Верховен.

Новости партнеров