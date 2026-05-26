Усик оценил оппозицию в хевивейте и высказался о перспективах украинских боксеров

Александр Усик / © Associated Press

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF украинец Александр Усик после победы над нидерландским кикбоксером Рико Верховеном оценил оппозицию в хевивейте.

Соответствующее заявление Усик сделал на встрече с украинскими военными, прилетевшими на бой в Египет поддержать соотечественника, сообщает корреспондент ТСН Валерия Ковалинская.

По словам Усика, дивизион достаточно конкурентен — украинец вспомнил имя британского проспекта Мозеса Итаумы, который бросил ему вызов после эффектной победы нокаутом над американцем. Джермейном Франклином.

Также Александр высказался о перспективах украинских боксеров, которые начинают строить свою карьеру на профессиональном ринге.

"Молодые ребята есть, Итаума есть — британец. Знаете, какой момент — у супертяжеловесов такая тема, что они начинают созревать где-то так после 30. Если легкий вес — они до 30 там мега-мега, а потом и гоняют вес там, и все. А у супертяжеловесов с точки зрения физиологии оно немного по-другому. Они так, знаете, как дорогое красное вино или коньяк — так постепенно, постепенно раскрываются. Там и в 40 может выстрелить. Но есть ребята молодые там, до 25 лет…

Тут такой момент: может, вот так — никого не быть, не быть, бам — год и выстрелил. Я думаю, что достаточно на сегодняшний момент ребят разных есть. У нас в Украине тоже есть молодые ребята, которые шагают своим путем.

Со своей стороны уверяю, что будем как можем развивать, но все то, что можем мы — это одно, а они еще должны очень много усилий приложить. Ибо как говорится: если взять две одинаковые машины, то побеждает прокладка между рулем и сиденьем. Как ты ведешь — так и будет, но один не боится заходить там в крутой поворот, а другой будет притормаживать. Здесь так же: должен шагающий человек много прилагать усилий. У нас страна богата талантами, ребятами, бойцами.

Если мы возьмем на сегодняшний момент, Саша Хижняк — супертоп, который продолжает показывать хороший результат. Много молодых ребят, которые еще комбинируют профессиональный ринг с любительским", — сказал Усик.

Усик — Верховен: итоги боя

Усик — Верховен: итоги боя

Усик победил Верховена техническим нокаутом в 11-м раунде. Сначала украинец отправил соперника в нокдаун, а затем пошел добивать его и рефери остановил бой за секунду до завершения 11-го раунда.

Верховен после поражения от Усика возмутился решением рефери, заявив, что он преждевременно остановил поединок.

Рико уже подал официальный протест касательно результата боя с Усиком.

На момент завершения боя нидерландец имел минимальное преимущество на записках одного из судей, тогда как еще двое фиксировали ничью.

По статистике ударов Верховен также имел незначительное преимущество над Усиком.

В то же время тренер Верховена после спорного нокаута призвал Усика провести бой-реванш с его подопечным.

Усик уже отреагировал на протест Верховена касательно результата их боя.

Кроме того, Александр рассказал, кому посвящает победу над Верховеном.

Также Усик отреагировал на слухи о безумном гонораре за бой с Верховеном.

Отметим, что после победы над Верховеном украинцу бросил вызов непобедимый немец Агит Кабайел.

Ранее сообщалось, что жена Усика поделилась первыми эмоциями после его победы над Верховеном.

