Усик ответил на критику со стороны тренера Дюбуа, обвинившего его в жульничестве

Александр Усик / @queensberrypromotions

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Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик ответил на критику со стороны Дона Чарльза, тренера обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа, обвинившего его в жульничестве.

– Недавно я смотрела интервью Дона Чарльза, он говорил о том эпизоде в первом бою и назвал тебя жуликом. И я знаю, что ты очень порядочный человек, ты бы о себе так не сказал. Раздражает ли тебя то, что этот нарратив раскручивают, учитывая то, что ты джентльмен и всегда вел себя очень хорошо? Тебя раздражает, когда он называет тебя жуликом?

– Окей, Дон Чарльз сказал, что я жулик. Окей, нет проблем. Слушай, мой тренер каждый раз, когда учит меня боксу, говорит, чтобы я бил чистыми ударами, потому что бокс – это спорт для джентльменов. Возможно, Чарльз учит Дюбуа наносить грязные удары. Ладно, нет проблем. Это дело Дона Чарльза. Для меня это не важно. Я мошенник – окей, но из меня плохой жулик.

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– Как ты думаешь, они пытаются распространить этот нарратив, чтобы помочь Даниелю чувствовать себя увереннее? Как ты думаешь, здесь дело больше в его мышлении, чем в том, что ты сделал или чего не сделал?

– Я не думаю о Даниэле. Я не думаю о команде Даниэля. Думаю, это просто повод поговорить, – сказал Усик в интервью Mail Sport Boxing.

Ранее сообщалось, что Усик и Дюбуа устроили спор на пресс-конференции перед реваншем из-за скандального эпизода с первого поединка, когда британец нанес украинцу запрещенный удар ниже пояса.

Днем ранее Усик и Дюбуа провели дуэль взглядов на "Уэмбли", во время которой британец толкнул и обозвал украинца.

Реванш Усик – Дюбуа состоится 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда Александр нокаутировал Даниэля в девятом раунде и защитил титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.

Напомним, букмекеры уже определили фаворита боя Усик – Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира.