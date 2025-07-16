Усик перед реваншем с Дюбуа назвал самую большую мечту в своей жизни

Александр Усик / © instagram.com/usykaa

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Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик перед боем-реваншем с обладателем титула IBF Даниелем Дюбуа рассказал о самой большой мечте в своей жизни.

Украинский боксер признался, что его главная мечта не связана со спортивной карьерой. Он хочет, чтобы война в Украине закончилась и во всем мире царил мир.

Также Александр обратился к людям с мотивационной речью.

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"Моя мечта – остановить войну в моей стране. Но моя мечта в будущем – это мир во всем мире. Люди безумны. Они не улыбаются каждый день. Просыпаются и думают: "Я должен идти на работу. Я не люблю эту работу". Почему? Почему вы каждый день ходите на работу, но не любите ее? Почему вы живете? Почему строите свою жизнь?

Но если вы любите этот мир, вы должны улыбаться, танцевать, работать, развиваться, путешествовать, ходить. Это жизнь. Жизнь замечательная", – сказал Усик в интервью DAZN Boxing.

Реванш Усик – Дюбуа состоится 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда Александр нокаутировал Даниеля в девятом раунде и защитил титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.

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В послужном списке 38-летнего Усика 23 победы (14 – нокаутом) в 23 поединках на профессиональном ринге. В последнем бою украинец в декабре 2024-го в реванше победил британца Тайсона Фьюри, защитив титулы WBA, WBO, WBC и IBO.

В активе 27-летнего Дюбуа 22 победы (21 – нокаутом) в 24 поединках. Британец по прозвищу "Динамит" имеет в своем пассиве два поражения – от Джо Джойса в 2020 году и от Усика в 2023-м. В последнем поединке он в сентябре 2024-го нокаутировал своего соотечественника Энтони Джошуа, защитив пояс IBF.

Ранее сообщалось, что букмекеры определили фаворита боя Усик – Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира.

Кроме того, мы рассказывали, сколько заработают Усик и Дюбуа за бой-реванш. А также где смотреть поединок Усик – Дюбуа.

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Напомним, Усик перед реваншем с Дюбуа рассказал, как его семья переживает войну в Украине.