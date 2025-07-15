Усик перед реваншем с Дюбуа рассказал, как его семья переживает войну в Украине

Александр Усик со своей женой Катериной / © instagram.com/usykkate1/

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Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в тяжелом весе Александр Усик перед боем-реваншем с обладателем титула IBF Даниелем Дюбуа рассказал о том, как он и его семья переживают войну в Украине.

"Послушайте. Последние две недели я разговариваю с женой каждый вечер. Каждую ночь летают шахеды и бомбы. Я слышал это, когда разговаривал с женой по видео, в WhatsApp. Я слышал "бжжжжжжжж". Моей дочери сейчас полтора года. Когда моя дочь услышала тревогу, она взяла маму за руку и пошла в бомбоубежище... В полтора года. Понимаете, что происходит?

В Украине в последние две недели очень-очень тяжело. Российская армия обстреливает больницы, школы, жилые дома, не военную инфраструктуру. Это просто гражданская инфраструктура. Я каждый день получаю уведомления из дома. Больница, школа, большой дом... Не только Киев, но и все украинские города. Сумы, Харьков, Херсон, Киев, Львов. Любой украинский город", – сказал Усик.

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Реванш Усик – Дюбуа состоится 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда Александр нокаутировал Даниеля в девятом раунде и защитил титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.

В послужном списке 38-летнего Усика 23 победы (14 – нокаутом) в 23 поединках на профессиональном ринге. В последнем бою украинец в декабре 2024-го в реванше победил британца Тайсона Фьюри, защитив титулы WBA, WBO, WBC и IBO.

В активе 27-летнего Дюбуа 22 победы (21 – нокаутом) в 24 поединках. Британец по прозвищу "Динамит" имеет в своем пассиве два поражения – от Джо Джойса в 2020 году и от Усика в 2023-м. В последнем поединке он в сентябре 2024-го нокаутировал своего соотечественника Энтони Джошуа, защитив пояс IBF.

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Ранее сообщалось, что букмекеры определили фаворита боя Усик – Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира.

Также мы рассказывали, сколько заработают Усик и Дюбуа за бой-реванш.

Напомним, стало известно расписание событий последней недели перед реваншем Усик – Дюбуа.