"Усик перевернул игру, а Джошуа еще ребенок": легендарный Тайсон оценил триумф украинца в Лондоне

"Железный Майк" хочет увидеть бои Александра с Деонтеем Уайлдером и Энди Руисом.
Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон прокомментировал победу украинца Александра Усика над британцем Энтони Джошуа в бою за пояса WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе.
УСИК - ДЖОШУА: ЛУЧШИЕ МОМЕНТЫ БОЯ (ВИДЕО)
По словам 55-летнего американца, своим триумфом Александр совершил переворот в мировом боксе. "Железный Майк" отметил, что хочет увидеть поединки Усика против других супертяжеловесов, в частности Деонтея Уайлдера и Энди Руиса.
"Я думаю, что Усик был очень быстрым. Его скорость больше всего шокировала Джошуа. Джеб обломал Энтони. Однако Джошуа все еще учится. Он еще ребенок. Пусть Энтони и двукратный чемпион мира, но он еще ребенок. Я говорю только об их поединке. Я не говорю о боях, которые были у них до этого.
Усик перевернул игру. Я хочу увидеть, как он дерется с другими ребятами. Я хочу посмотреть его бои с Уайлдером и Энди Руисом. Эти ребята опытные, чем Джошуа", - сказал Майк Тайсон в интервью ютуб-каналу ESNEWS.
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- Усик победил Джошуа единогласным судейским решением - 117-112, 116-112 и 115-113 и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе.
- Александр стал чемпионом мира во второй для себя весовой катерии. Ранее он собрал все четыре престижные пояса в крузервейте.
- Для 34-летнего Усика это был 19-й поединок в профессионалах. В его активе 19 побед.
- На счету 31-летнего Джошуа 26 боев. Британец одержал 24 победы и потерпел 2 поражения.
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