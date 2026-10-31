ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
418
Время на прочтение
2 мин

Усик планирует сменить весовую категорию и биться с непобедимым чемпионом мира

Украинский боксер намерен еще раз покорить тяжелую весовую категорию.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Александр Усик

Александр Усик / © Associated Press

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик планирует вернуться в первый тяжелый вес и провести бой с Дэвидом Бенавидесом, который владеет титулами WBA и WBO в крузервейте.

Об этом talkSPORT сообщил директор команды украинского боксера Сергей Лапин.

По его словам, Усик рассматривает возможность сначала побороться за вакантный титул IBF, а затем встретиться с Бенавидесом в объединительном поединке, чтобы снова стать абсолютным чемпионом мира в крузервейте.

"Александр планирует вернуться в первый тяжелый вес в 2027 году и снова стать абсолютным чемпионом. Сначала мы рассмотрим бой за вакантный титул чемпиона мира. Затем цель — бой с Дэвидом Бенавидесом, чтобы объединить все пояса и стать абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.

Мы рассматриваем 2027 год как завершающий этап его карьеры. Он хочет завершить ее в статусе абсолютного чемпиона дивизиона, где впервые собрал все титулы. Усик никогда не был прирожденным супертяжеловесом. Тяжелый вес является его родным дивизионом", — заявил Лапин.

В послужном списке 29-летнего Бенавидеса 32 победы (26 — нокаутом) в 32 боях. Он, как и Усик, остается непобедимым на профессиональном ринге.

Следующий поединок Бенавидес проведет 5 декабря против поляка Михала Цеслака. На кону будут стоять три чемпионских пояса первого тяжелого веса: американец владеет титулами WBA и WBO, а Цеслак — поясом WBC.

Отметим, что 39-летний Усик уже становился абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, когда в 2018 году победил россиянина Мурата Гассиева. Далее украинец защитил это звание, нокаутировав британца Тони Белью, а затем перешел в супертяжелый вес, где дважды стал абсолютным чемпионом мира.

Напомним, свой последний бой Усик провел в ночь на 24 мая в египетском городе Гиза, техническим нокаутом одолев нидерландского кикбоксера Рико Верховена.

В конце июня Усик отказался от всех своих чемпионских поясов и лишился звания абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie