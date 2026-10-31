Усик планирует сменить весовую категорию и биться с непобедимым чемпионом мира

Александр Усик / © Associated Press

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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик планирует вернуться в первый тяжелый вес и провести бой с Дэвидом Бенавидесом, который владеет титулами WBA и WBO в крузервейте.

Об этом talkSPORT сообщил директор команды украинского боксера Сергей Лапин.

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По его словам, Усик рассматривает возможность сначала побороться за вакантный титул IBF, а затем встретиться с Бенавидесом в объединительном поединке, чтобы снова стать абсолютным чемпионом мира в крузервейте.

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"Александр планирует вернуться в первый тяжелый вес в 2027 году и снова стать абсолютным чемпионом. Сначала мы рассмотрим бой за вакантный титул чемпиона мира. Затем цель — бой с Дэвидом Бенавидесом, чтобы объединить все пояса и стать абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.

Мы рассматриваем 2027 год как завершающий этап его карьеры. Он хочет завершить ее в статусе абсолютного чемпиона дивизиона, где впервые собрал все титулы. Усик никогда не был прирожденным супертяжеловесом. Тяжелый вес является его родным дивизионом", — заявил Лапин.

В послужном списке 29-летнего Бенавидеса 32 победы (26 — нокаутом) в 32 боях. Он, как и Усик, остается непобедимым на профессиональном ринге.

Следующий поединок Бенавидес проведет 5 декабря против поляка Михала Цеслака. На кону будут стоять три чемпионских пояса первого тяжелого веса: американец владеет титулами WBA и WBO, а Цеслак — поясом WBC.

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Отметим, что 39-летний Усик уже становился абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, когда в 2018 году победил россиянина Мурата Гассиева. Далее украинец защитил это звание, нокаутировав британца Тони Белью, а затем перешел в супертяжелый вес, где дважды стал абсолютным чемпионом мира.

Напомним, свой последний бой Усик провел в ночь на 24 мая в египетском городе Гиза, техническим нокаутом одолев нидерландского кикбоксера Рико Верховена.

В конце июня Усик отказался от всех своих чемпионских поясов и лишился звания абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

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