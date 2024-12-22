Усик победил Фьюри в реванше и защитил чемпионские пояса

Украинский чемпион во второй раз одолел "Цыганского короля".

Украинский боксер Александр Усик победил британца Тайсона Фьюри в бою-реванше и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе.

Поединок состоялся в ночь на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На кону стояли все титулы, которыми владел украинский боксер.

Боксеры прошли полную дистанцию из 12 раундов, по итогам которых Усик победил Фьюри единогласным решением судей – все три 116-112.

В отличие от первого боя, на этот раз на кону не стояло звание абсолютного чемпиона мира, поскольку ранее Александр отказался от титула IBF. Теперь им владеет британец Даниэль Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав своего соотечественника Энтони Джошуа.

Напомним, первый поединок между Усиком и Фьюри состоялся в Эр-Рияде в ночь на 19 мая 2024 года. Тогда украинец победил британца раздельным решением судей. В конце девятого раунда Александр отправил соперника в нокдаун.

Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке, сосредоточив в своих руках все четыре главных боксерских пояса – WBO, WBA, IBF и WBC.

До этого последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, получивший этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому Усик стал первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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