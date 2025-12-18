ТСН в социальных сетях

Усик подарил Джошуа вышиванку с изображением казака – как отреагировал британец

Украинский чемпион сделал оригинальный подарок своему бывшему сопернику.

Максим Приходько
Александр Усик и Энтони Джошуа

Александр Усик и Энтони Джошуа / © Associated Press

Обладатель титулов WBA, WBC и IBF в супертяжелом весе Александр Усик подарил бывшему чемпиону мира Энтони Джошуа вышиванку с изображением казака.

Александр Усик: Помнишь мою, красного цвета? Это украинские воины – казаки.

Энтони Джошуа: У тебя есть такая?

Александр Усик: Да, похожая. В 17-м веке украинские казаки защищали – тогда еще не Украину, потому что в то время Украины еще не было.

Энтони Джошуа: Хороший размер.

Отметим, что Усик и Джошуа – бывшие соперники. Украинец и британец встречались в ринге дважды – в сентябре 2021 года и августе 2022-го. Первый бой украинец выиграл единогласным решением судей, а во втором победил раздельным решением судей.

Команда Усика помогала Джошуа готовиться к следующему поединку – 19 декабря Эй Джей проведет бой против видеоблогера-боксера Джейка Пола.

Ранее Джошуа показал, как готовится к бою с Джейком Полом под руководством украинского тренера.

Напомним, в ноябре Усик отказался от титула WBO, из-за чего потерял звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

