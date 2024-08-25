Усик подарил Зеленскому чемпионский пояс, который отобрал у Фьюри, и дал обещание (видео)

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик сделал подарок президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Украинский боксер вручил главе государства чемпионский титул по версии WBC в супертяжелом весе, который он завоевал в поединке с британцем Тайсоном Фьюри.

"Это настоящий, который мы забрали у нашего толстого друга из Лондона, оригинальный пояс. Хочется, чтобы он остался у вас. Я извиняюсь, что здесь нет фото моего друга, которого я побил. Но ее здесь и не должно быть, есть моя" – сказал Усик, передавая ценный трофей Зеленскому.

Глава государства отметил, что ему неудобно получать такой подарок, но Усик пообещал, что завоюет еще один пояс.

"Встреча с нашим боксером Александром Усиком. Это честь – получить его пояс. Пояс чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC. Спасибо за все, что ты делаешь для Украины. За то, что прославляешь украинскую силу и непобедимость. Спасибо!", – отреагировал Зеленский.

Ранее сообщалось, что Зеленский наградил Усика и фехтовальщицу Ольгу Харлан орденами Свободы по случаю Дня Независимости Украины. Также они получили награды "Национальная легенда Украины".

Напомним, в ночь на 19 мая 2024 года Усик победил Фьюри раздельным решением судей (115-112, 114-113, 113-114) в главном поединке боксерского шоу в Эр-Рияде. В конце девятого раунда Александр отправил соперника в нокдаун.

Таким образом, Александр защитил пояса WBO, WBA, IBO и IBF, а также отобрал у "Цыганского короля" титул WBC. Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

В конце июня Александр отказался от титула IBF. Новым обладателем этого пояса стал британец Даниэль Дюбуа, который досрочно победил хорвата Филиппа Хрговича, и 21 сентября будет защищать его в бою против своего соотечественника Энтони Джошуа.

В свою очередь, Усик 21 декабря проведет реванш с Фьюри. В этот раз на кону не будет стоять звание абсолютного чемпиона мира.

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