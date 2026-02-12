Усик поддержал Гераскевича после его дисквалификации на Олимпиаде-2026

Александр Усик / © Associated Press

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF Александр Усик поддержал украинского скелетониста Владислава Гераскевича после его дисквалификации на зимних Олимпийских играх-2026.

"Я горжусь тобой, твоим мужеством и отвагой. Шлем с портретами погибших украинских спортсменов – это чествование, а не нарушение правил!

Спорт не значит забвение. Настоящая сила – это мужество оставаться человеком даже в самые трудные времена", – написал Усик в соцсети X.

Напомним, 12 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировал Гераскевича из-за несоблюдения запрета на использование "шлема памяти", на котором изображено более 20 убитых российскими оккупантами украинских спортсменов.

Ранее сообщалось, что МОК официально прокомментировал дисквалификацию Гераскевича с Олимпиады-2026.

Также впервые прокомментировал свою дисквалификацию с Олимпиады-2026 сам Владислав.

На дисквалификацию Гераскевича с Олимпиады-2026 уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, который наградил скелетониста орденом Свободы.

Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, которые борются за медали в 11 видах спорта. После пятого соревновательного дня "сине-желтые" остаются без наград.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.