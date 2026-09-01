Усик поддержал Итауму после поражения от Хрговича в чемпионском бою

Александр Усик / © Associated Press

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Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик прокомментировал победу нокаутом хорватского боксера Филиппа Хрговича над британцем Мозесом Итаумой в бою за вакантный титул IBF в хевивейте.

Соответствующий пост украинский боксер опубликовал на своей странице в соцсети X.

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Александр поздравил хорвата с завоеванием чемпионского титула, а британцу пожелал вернуться после поражения еще сильнее и продолжить двигаться вперед.

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"Бой Итаума — Хргович — еще одно напоминание о том, насколько непредсказуемым может быть бокс. Как только ты выходишь на ринг, может произойти что угодно.

Поздравляю Филиппа с отличной победой. Мозес, это не конец. Возвращайся сильнее и продолжай двигаться вперед. Твой путь только начался", — написал Усик.

Итаума считался безоговорочным фаворитом в бою с Хрговичем. 21-летний британец полностью доминировал в ринге в течение восьми раундов и имел абсолютное преимущество на судейских записках. Во втором раунде Мозес даже отправил хорвата в нокдаун.

Однако в девятом раунде 34-летний Хргович воспользовался тем, что его соперник потратил слишком много сил, и переломил ход поединка — Итаума остановился и начал пропускать много ударов. В итоге рефери остановил бой за секунду до того, как угол Мозеса выбросил белое полотенце.

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После завершения боя Итаума не смог покинуть арену самостоятельно — британца вывезли на носилках, его глаза были закрыты, боксера сопровождали медицинские работники и члены его команды.

Итаума потерпел первое поражение на профиринге. Также в его активе 14 побед (12 — нокаутом).

Для Хрговича это 21-я победа на профессиональном ринге (16-я — нокаутом). Он проиграл всего один раз в карьере — в 2024 году британцу Даниелю Дюбуа в поединке за вакантный титул временного чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе.

Ранее сообщалось, что в андеркарде поединка между Итаумой и Хрговичем украинец Денис Беринчик потерпел поражение от британца Сэма Ноукса.

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Также мы рассказывали, что Итаума записал первое видеообращение после сенсационного поражения нокаутом от Хрговича.

Кроме того, Хргович обратился к Итауме после зрелищной победы нокаутом в титульном бою.

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