Усик поддержал юношескую сборную по боксу, которой запретили выступать под флагом Украины на ЧЕ (видео)

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик отреагировал на запрет сборной Украины по боксу выступать под украинским флагом на чемпионате Европы среди юниоров.

Международная боксерская ассоциация (IBA), руководителем которой является скандальный россиянин Умар Кремлев, запретила нашим спортсменам выступать на юношеском чемпионате Европы под украинским флагом, заставив их выходить в ринг исключительно под флагом IBA.

Поэтому украинские боксеры устроили протест и вообще отказались выходить в ринг. После громкого скандала юниорская сборная Украины по боксу приняла решение немедленно покинуть континентальное первенство, которое проходит в итальянском Монтезильвано.

Солидарность с соотечественниками выразил обладатель титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик, который выложил видеообращение у себя в Instagram.

"Хочу выразить свою поддержку сборной Украины по боксу, которой запретили выступать под флагом и гимном Украины на чемпионате Европы. Умар (Умар Кремлев, российский бизнесмен, управляющий IBA), это не просто флаг, это цвета свободы во всем мире. Вам не удастся сломать дух наших ребят, выступающих на соревнованиях, можете даже не мечтать об этом.

Ребята, вы молодцы! Спасибо, что показали всему миру свою храбрость и силу духа. Украинцы несокрушимы. Слава Украине!", - заявил Усик.

Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) признал незаконным недопуск конкурента россиянина Кремлева к выборам президента Международной ассоциации бокса.

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