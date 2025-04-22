Усик поделился ожиданиями от полуфинала Кубка Украины между "Полесьем" и "Шахтером"

Александр Усик / © ФК Полесье

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Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик высказался о грядущем матче 1/2 финала Кубка Украины по футболу между житомирским "Полесьем" и донецким "Шахтером" .

38-летний боксер, который сейчас имеет профессиональный контракт с житомирцами, пожелал удачи своим одноклубникам в поединке с "горняками".

"Мне кажется, "Шахтеру" "Полесье" уже снится. Но "Шахтер" – это очень сильная команда, и то, что мы их победили три раза, ничего не говорит. Надо побеждать, надо выходить хорошо, с хорошим настроением, с победным, и играть очень хорошо. Еще раз повторю: "Шахтер" очень сильная команда", – цитирует Усика пресс-служба житомирского клуба.

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Отметим, что Усик дебютировал в профессиональном футболе в феврале 2022 года, сыграв за "Полесье" на выставочном турнире Winter Cup в Турции. В официальных матчах за житомирскую команду он пока на поле не выходил.

Полуфинальный матч Кубка Украины "Полесье" – "Шахтер" состоится в среду, 23 апреля, на Центральном стадионе Житомира. Стартовый свисток прозвучит в 18:00.

Онлайн-видеотрансляция матча "Полесье" – "Шахтер" доступна на нашем сайте.

Победитель матча "Полесье" – "Шахтер" в финале Кубка Украины сыграет против триумфатора полуфинального поединка между черновицкой "Буковиной" и киевским "Динамо".

Финал турнира запланирован на 14 мая на Центральном стадионе в Житомире.