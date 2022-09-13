Усик подождет: Джошуа согласился на все условия Фьюри, бой состоится в декабре 2022 года

Британец Энтони Джошуа готов выйти на ринг с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри в декабре этого года.

Команда бывшего чемпиона мира по сверхтяжелому весу Энтони Джошуа согласилась с условиями, которые обладатель титула WBC Тайсон Фьюри выдвинул для проведения боя.

"258 и Matchroom Boxing от имени Энтони Джошуа могут подтвердить, что мы согласны на все условия, выдвинутые нам командой Тайсона Фьюри в прошлую пятницу по бою 3 декабря.

В связи с кончиной королевы мы договорились приостановить всю коммуникацию. Мы ждем ответа", — сообщила 258 MGT на своей странице в Twitter.

В ответ сопромоутер Фьюри Фрэнк Уоррен пообещал отправить Джошуа контракт на бой.

"Контракт будет у вас очень скоро", – заявил он.

Contract will be with you very soon — Frank Warren (@frankwarren_tv) 13 сентября 2022

В ночь на 21 августа 2022 года Усик раздельным решением судей победил Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, отобранные у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

Фьюри в ночь на 24 апреля 2022 года нокаутировал своего соотечественника Диллиана Вайта и сохранил титул WBC, после чего объявил о завершении карьеры.

Ранее Усик заявил, что его интересует только бой с Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира. В то же время украинец рассказал, что в этом году уже не планирует выходить на ринг. Крымчанин намерен залечить старые травмы и полностью восстановиться после реванша из Джошуа, а также провести время с семьей. В ответ Фьюри предложил Джошуа подраться в декабре этого года.

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 – нокаутом) и три поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

На счету 33-летнего Фьюри 32 победы (23 – нокаутом) и одна ничья.

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