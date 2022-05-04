Усик подписал боксерские перчатки для благотворительного аукциона в Лондоне: деньги пойдут на помощь украинцам

Усик подписал боксерские перчатки для благотворительного аукциона в Лондоне: деньги пойдут на помощь украинцам

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик оставил свой автограф на перчатках, которые станут лотом на благотворительном аукционе в столице Великобритании.

Мероприятие в Лондоне устраивают для помощи Украине во время войны с российскими захватчиками. Александр Усик, которого недавно оккупационные власти лишили звания "Почетного жителя Симферополя", приобщился к этому благотворительному аукциону.

Об этом украинский боксер сообщил на своей странице в Instagram.

"Дорогие друзья, всем добрый день. Эти перчатки я подписал для того, чтобы передать их благотворительному аукциону, средства от которого пойдут в мой фонд на помощь украинцам", - сказал Усик.

Аукцион и благотворительный ужин состоятся 27 июня в лондонском ресторане, принадлежащем британскому шеф-повару Джейсону Атертону.

На аукционе также будут представлены картины детей, выбравшихся из оккупированных украинских городов.

После начала полномасштабного российского вторжения Усик вступил в территориальную оборону, однако позже получил разрешение на выезд из страны и сообщил, что будет готовиться к реваншу из Энтони Джошуа.

Спортсмен выложил видеообращение на своей странице в Instagram, где объяснил свое решение покинуть Украину в условиях войны. По мнению боксера, таким образом он больше поможет своей стране.

Ранее сообщалось, что промоутер Джошуа Эдди Хирн назвал потенциальную дату и место реванша с Усиком. В скором времени о бое должны объявить официально.

В активе 35-летнего Усика 19 побед (13 - нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В ночь на 26 сентября Усик в Лондоне победил Джошуа единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113, и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе. После этого британец активировал опцию реванша, прописанную в контракте на первый бой.

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