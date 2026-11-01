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Категория
Проспорт
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Усик подтвердил намерения сменить весовую категорию и биться с непобедимым чемпионом

Александр собирается вернуться в первый тяжелый вес ради поединка с чемпионом WBA и WBO Дэвидом Бенавидесом.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Александр Усик

Александр Усик / © Associated Press

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик подтвердил намерения вернуться в первый тяжелый вес для боя с Дэвидом Бенавидесом, который владеет титулами WBA и WBO.

"Я "зачистил" хевивейт и возвращаюсь в свой вес. Сейчас я вешу где-то 97-96 кг. Я хочу биться с боксерами, которые на пике формы. Те, кто много времени провел в супертяжелом весе — это изменение всего веса, супертяжелого и крузервейта. Но если у меня есть возможность в крузервейте — я вернусь. Это большой бой, потому что Бенавидес — великий чемпион. И я тоже немного", — сказал Усик.

Ранее директор команды украинского боксера Сергей Лапин рассказал, что Усик планирует вернуться в первый тяжелый вес (до 90,72 кг) и провести бой с Бенавидесом.

По его словам, Усик рассматривает возможность сначала побороться за вакантный титул IBF, а затем встретиться с Бенавидесом в объединительном поединке, чтобы снова стать абсолютным чемпионом мира в крузервейте.

В послужном списке 29-летнего Бенавидеса 32 победы (26 — нокаутом) в 32 боях. Он, как и Усик, остается непобедимым на профессиональном ринге.

Следующий поединок Бенавидес проведет 5 декабря против поляка Михала Цеслака. На кону будут стоять три чемпионских пояса первого тяжелого веса: американец владеет титулами WBA и WBO, а Цеслак — поясом WBC.

Отметим, что 39-летний Усик уже становился абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, когда в 2018 году победил россиянина Мурата Гассиева. Далее украинец защитил это звание, нокаутировав британца Тони Белью, а затем перешел в супертяжелый вес, где дважды стал абсолютным чемпионом мира.

Напомним, свой последний бой Усик провел в ночь на 24 мая в египетском городе Гиза, техническим нокаутом одолев нидерландского кикбоксера Рико Верховена.

В конце июня Усик отказался от всех своих чемпионских поясов и лишился звания абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

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