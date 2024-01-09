Усик показал, как готовится к бою с Фьюри за звание "абсолюта" – мощное видео

Александр Усик опубликовал фрагмент своей работы с гирями в спортзале.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик продолжает готовиться к объединительному поединку с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

Украинский боксер опубликовал видео из своего тренировочного лагеря, показав, как выполняет упражнение с гирями. Александр подбрасывал гири вверх, а затем умело их ловил.

"Порхай, как бабочка, поднимай, как зверь!", – подписал видео Усик, таким образом перефразировав известное выражение легендарного американского боксера Мохаммеда Али: "Порхай, как бабочка, жаль, как пчела".

Поединок Усик – Фьюри состоится 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

Напомним, в послужном списке 36-летнего Усика 21 победа (14 – нокаутом) в 21 поединке. Пять из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В активе 35-летнего Фьюри 34 победы (24 – нокаутом) и одна ничья в профессиональном боксе.

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