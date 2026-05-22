Усик показал самый большой вес в карьере перед боем с Верховеном

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе украинец Александр Усик и нидерландский кикбоксер Рико Верховен прошли техническую процедуру взвешивания накануне их боя.

Усик показал самый большой вес в карьере — 105,8 кг. До этого рекордный вес украинского боксера был перед его предыдущим поединком против британца Даниеля Дюбуа в июле прошлого года — 103,1 кг.

В то же время Александр оказался существенно легче своего соперника — весы под Верховеном показали 117,3 кг.

Результаты взвешивания Усик — Верховен:

Александр Усик — 105,8 кг

Рико Верховен — 117,3 кг

Официальная церемония взвешивания состоится сегодня, 22 мая, начало — в 20:00 по киевскому времени.

Накануне Усик и Верховен провели официальную пресс-конференцию, которая завершилась длительной битвой взглядов.

Когда бой Усик — Верховен

Поединок Усик — Верховен состоится по правилам бокса в субботу, 23 мая, в египетском городе Гиза, возле легендарных пирамид.

Главный бой Усик — Верховен начнется после поединков андеркарда, ориентировочно в 23:45 по киевскому времени.

На кону будет стоять пояс WBC в супертяжелом весе — это будет добровольная защита титула украинцем. Верховен получит его, если победит Усика.

Также Александр будет защищать титулы WBA и IBF. В случае поражения он потеряет эти пояса, но они не перейдут к Верховену, потому что нидерландец сейчас не входит в рейтинги организаций.

Кроме того, победитель боя Усик — Верховен получит специальный пояс WBC, который называется "Король Нила".

Где смотреть бой Усик — Верховен

Поединок Усик — Верховен покажет платформа онлайн-телевидения Киевстар ТВ. Текстовая онлайн-трансляция боя доступна на нашем сайте.

На платформе будет доступен полный вечер бокса со всем файткардом, а также дополнительный контент накануне: пресс-конференция 21 мая и взвешивание 22 мая — на специальном канале Киевстар ТВ Усик-Верховен.

Событие будет доступно пользователям с подпиской на пакет Премиум HD, а также на его аналогах — тарифах с расширенным доступом к спортивному контенту и телеканалам.

