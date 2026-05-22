- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 90
- Время на прочтение
- 2 мин
Усик показал самый большой вес в карьере перед боем с Верховеном
В то же время украинец оказался существенно легче своего соперника.
Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе украинец Александр Усик и нидерландский кикбоксер Рико Верховен прошли техническую процедуру взвешивания накануне их боя.
Усик показал самый большой вес в карьере — 105,8 кг. До этого рекордный вес украинского боксера был перед его предыдущим поединком против британца Даниеля Дюбуа в июле прошлого года — 103,1 кг.
В то же время Александр оказался существенно легче своего соперника — весы под Верховеном показали 117,3 кг.
Результаты взвешивания Усик — Верховен:
Александр Усик — 105,8 кг
Рико Верховен — 117,3 кг
Официальная церемония взвешивания состоится сегодня, 22 мая, начало — в 20:00 по киевскому времени.
Накануне Усик и Верховен провели официальную пресс-конференцию, которая завершилась длительной битвой взглядов.
Когда бой Усик — Верховен
Поединок Усик — Верховен состоится по правилам бокса в субботу, 23 мая, в египетском городе Гиза, возле легендарных пирамид.
Главный бой Усик — Верховен начнется после поединков андеркарда, ориентировочно в 23:45 по киевскому времени.
На кону будет стоять пояс WBC в супертяжелом весе — это будет добровольная защита титула украинцем. Верховен получит его, если победит Усика.
Также Александр будет защищать титулы WBA и IBF. В случае поражения он потеряет эти пояса, но они не перейдут к Верховену, потому что нидерландец сейчас не входит в рейтинги организаций.
Кроме того, победитель боя Усик — Верховен получит специальный пояс WBC, который называется "Король Нила".
Где смотреть бой Усик — Верховен
Поединок Усик — Верховен покажет платформа онлайн-телевидения Киевстар ТВ. Текстовая онлайн-трансляция боя доступна на нашем сайте.
На платформе будет доступен полный вечер бокса со всем файткардом, а также дополнительный контент накануне: пресс-конференция 21 мая и взвешивание 22 мая — на специальном канале Киевстар ТВ Усик-Верховен.
Событие будет доступно пользователям с подпиской на пакет Премиум HD, а также на его аналогах — тарифах с расширенным доступом к спортивному контенту и телеканалам.
Ранее сообщалось, что букмекеры определили фаворита боя Усик — Верховен.
Также мы рассказывали, что Усик обратился к украинцам перед боем с Верховеном.