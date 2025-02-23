Усик покинул вечер бокса в Саудовской Аравии перед боем россиян за звание "абсолюта" (видео)

Обладатель титулов WBA, WBO, WBC и IBO в суперхтяжелом весе Александр Усик покинул вечер бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) перед боем за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

Украинский чемпион ушел с арены сразу после боев андеркарда, проигнорировав главный поединок между боксерами из страны-агрессора. К слову, сейчас Бивол выступает под флагом Кыргызстана, Бетербиев – Канады.

Отметим, что Бивол взял реванш у Бетербиева решением большинства судей (114-114, 116-112, 115-113) и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

В андеркарде этого вечера бокса Джозеф Паркер во втором раунде эффектно нокаутировал Мартина Баколе, который ранее пригрозил "вырубить" Усика.

Напомним, Усик прибыл в Эр-Рияд, чтобы увидеть бой между обладателем титула IBF британцем Даниэлем Дюбуа и Паркером. Ожидалось, что победитель станет следующим соперником украинца. Однако за несколько дней до поединка британец снялся из-за вирусной инфекции. Его на коротком уведомлении заменил Баколе.

Таким образом, Паркер успешно защитил временный пояс WBO в супертяжелом весе. В то время как Дюбуа сохранил титул IBF и может биться с Усиком за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

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