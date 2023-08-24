Усик получил подарок от воинов ВСУ на пресс-конференции перед боем с Дюбуа (видео)

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик накануне поединка с британцем Даниэлем Дюбуа получил подарок от бойцов ВСУ – икону Божей Матери.

Презент вручили Усику на официальной пресс-конференции за два дня до чемпионского боя. Особенность этой иконы в том, что она написана на доске из ящика для снарядов, которыми украинские военные защищали Бахмут от российских оккупантов.

"У нас есть особенный подарок для Александра Усика. Его вклад был признан Вооруженными Силами Украины. Особенная вещь – икона Богоматери, написанная выдающимся мастером Александром Клименко, чьи шедевры хранятся у Папы Римского, шведского короля Густава и президента Польши Дуды.

Икона выполнена на деревянной доске из ящика для снарядов, которые использовали наши воины, защищая Бахмут", – сказал промоутер украинца Александр Красюк.

Женщина, передавшая икону, также рассказала Александру пожелания от воинов ВСУ.

"Сегодня, 24 числа, когда в Украине День Независимости, военные хотели, чтобы Александр получил этот подарок. По понятным причинам мы знаем, почему они сейчас не могут быть здесь и почему они делегировали мне эту миссию.

Александр, тебе это передали ребята, с которыми ты буквально несколько месяцев назад был на передовой, в такие тяжелые для них времена, с которыми ты непосредственно знаком. Это пограничный пункт Вовкулаки. К ним присоединяются все военные, только победы, ты их заряжаешь своей энергией. Они говорят: "Мы вместе одна команда на пути к победе", – сказала она.

. @Usykaa receives a meaningful gift from his country pic.twitter.com/1oek831Wx0 — Top Rank Boxing (@trboxing) August 24, 2023

Отметим, что на пресс-конференции Усик отвечал на английском языке и выразил благодарность украинским военным, защищающим родину от российских захватчиков.

"Я благодарен своей команде, своей семье, своей жене, я люблю тебя, Екатерина, своей стране и украинским солдатам, искренне благодарю. Мы делаем много содержательной работы. Мы играем в футбол. Мы танцуем", – сказал Усик.

. @usykaa is such a vibe



Watch #UsykDubois LIVE on TNT Sports Box Office pic.twitter.com/SAb8Zsmodj — Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) August 24, 2023

Ранее сообщалось, что Усик "выиграл" у Дюбуа дуэль взглядов перед чемпионским боем.

Поединок Усик – Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве. На кону будут стоять все чемпионские пояса, которыми владеет украинец.

В активе 36-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 25-летнего Дюбуа 19 побед (18 – нокаутом) и единственное поражение в ноябре 2020 года от своего соотечественника Джо Джойса.

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